Rassegne teatrali, concerti e proiezioni dedicate anche ai più piccoli. Il Comune di Voghera ha definito l’elenco completo delle manifestazioni culturali per il periodo natalizio. Grazie alla collaborazione e alla sinergia con diverse associazioni, l’assessorato alla cultura ha messo a punto inoltre la stagione di prosa 2023, che avrà un’anteprima nel mese di Dicembre.

Il Cinema Teatro Arlecchino ospiterà “Il cinema per i piccoli”, un calendario di proiezioni organizzato dalla S.O.M.S., con il patrocinio e il contributo del Comune. Il mese di Dicembre risulta il momento opportuno per proporre alle famiglie con bambini un breve ciclo di proiezioni pomeridiane. Si tratta di una piccola selezione di film di qualità, in coerenza con l’impostazione della programmazione destinata al pubblico adulto. Domenica 11 Dicembre alle ore 17:00 sarà proiettato “Il ragazzo e la tigre”, una storia di solidarietà e amore tra (cuccioli di) uomo e animale senza sentimentalismi con regia di Brando Quilici. Domenica 18, sempre alle 17:00, è la volta de “Lo schiaccianoci e il flauto magico”, la magia del Natale per i più piccoli, con regia di Georgi Gitis. Per finire, Lunedì 26 Dicembre, alle ore 17:00, “Strange World – Un mondo misterioso”, un’avventura all’insegna dell’azione, regia di Don Hall.

La rassegna “Biblioteca a Colori” – i concerti della Domenica pomeriggio, già avviata con delle iniziative di spessore nel mese di Novembre, prevede due nuovi appuntamenti a Dicembre. Alla Biblioteca Civica Ricottiana, Domenica 11 alle ore 17:00 andrà in scena “Come l’uom s’etterna” voci dal pellegrinaggio dantesco, con la voce recitante di Maurizio Pellegrini, al pianoforte Vito Clemente, musiche di Massimo De Lillo, in collaborazione con il Traetta Opera Festival. Domenica 18 alle ore 17:00 sarà la volta di “L’arpeggione”, con Sergio Patria al violoncello, Elena Ballario al pianoforte, musiche di Ludwig Van Beethoven e Franz Schubert. La rassegna ha visto il patrocinio e il partenariato del Comune di Voghera, la collaborazione di Associazione Alia Musica, Fondazione Cariplo, Fondazioni di Comunità, Fondazione Comunitaria della provincia di Pavia, Asm Voghera S.p.a. e il patrocinio della Provincia di Pavia.

Non mancheranno i concerti di Natale per celebrare al meglio questo periodo speciale dell’anno. Domenica 18 Dicembre alle ore 18:00 è in programma un concerto in Duomo a cura della Polifonica Gavina. La Chitarrorchestra Città di Voghera si esibirà Giovedì 22 Dicembre alle ore 21:00 alla chiesa di Pombio, Sabato 7 Gennaio alle ore 21:00 alla chiesa del Carmine.

E’ stata inoltre programmata “Accendi il palco”, la rassegna teatrale organizzata dall’associazione Oltreunpo’ Teatro, con il patrocinio e il contributo del Comune di Voghera, la collaborazione di S.O.M.S. e Rotary Club Voghera, da Dicembre 2022 ad Aprile 2023 presso il Cinema Teatro Arlecchino. Il primo appuntamento è fissato Sabato 17 Dicembre alle ore 21:00, con un grande ospite d’eccezione, ovvero Enzo Iacchetti. Dopo la pausa natalizia, la rassegna riprende nel 2023. Il 12 Gennaio, alle ore 21:00, ci sarà “Giulietta e Romeo”, il 28 alle 16:00 “Storia di Nina”, il 16 Febbraio alle 21:00 “Arianna Porcelli Safonov”, il 9 Marzo alle 21:00 “Eco di fondo”, il 30 Marzo alle 21:00 “L’amore è libero, la libertà è amore”, il 22 Aprile alle 16:00 “La gabbianella e il gatto”.

“Esprimo la mia più grande soddisfazione per l’organizzazione di questo programma di spessore, rivolto a tutte le fasce della popolazione – sottolinea l’Assessore alla Cultura Carlo Fugini -. Una serie di appuntamenti tra metà Dicembre e inizio Gennaio andrà ad allietare il periodo delle festività natalizie. A Dicembre si terrà un assaggio della rassegna “Accendi il palco”, che prevede molteplici tappe nel 2023. Il programma verrà presentato nei prossimi giorni in conferenza stampa; i nostri uffici sono a completa disposizione in caso di informazioni e necessità”.