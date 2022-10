Giovedì 6 Ottobre è in programma “Voghera in Rosa”, la manifestazione podistica benefica non competitiva nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa prevede il ritrovo alle ore 19:00 e partenza alle ore 20:30 da via Cavour/Piazza Duomo su un percorso del centro cittadino. “Voghera in Rosa” è stata organizzata dall’ASD Atletica Iriense di Voghera, in collaborazione con Pavia Donna, ADOS Pavia (Associazione Donne Operate Seno), LILT (Lega Italiana Lotta Tumori) e CIF (Centro Italiano femminile), con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Voghera – Assessorato Sport e Tempo Libero.

“Dopo la Run for Parkinson’s, i valori dello sport e della solidarietà si abbracciano nuovamente – spiega il Sindaco Paola Garlaschelli -. Anche in questa occasione non vogliamo rimanere indifferenti nei confronti della prevenzione del tumore al seno, tematica sulla quale riponiamo la nostra più totale attenzione e riflessione. L’iniziativa, che consiste in una corsa non competitiva, si prefigge un importante scopo benefico. Confidiamo nella grande partecipazione da parte della cittadinanza”.

“Voghera è pronta per ospitare questa importante iniziativa che fa parte ormai da anni del calendario delle manifestazioni – sottolinea l’Assessore allo sport Simona Virgilio -. “Voghera in Rosa”, inoltre, è stata inserita nella rassegna degli eventi della Settimana Europea dello Sport. Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Il Comune di Voghera continua a mostrare la propria attenzione e sensibilizzazione nei confronti di questa malattia, dopo aver illuminato negli scorsi giorni il palazzo municipale di colore rosa. L’iniziativa benefica ha anche un collegamento all’attività sportiva, un aspetto importante per perseguire il benessere fisico e mentale”.

Per informazioni è possibile rivolgersi a Cecilia Baggini (335/8316640), Emilia Baggini (0383/367600), Franco Magnani (346/7305868), Lorenzo Somenzini (348/0809369).

“Siamo giunti alla decima edizione dell’evento – afferma Emilia Baggini -. Il ricavato dell’iniziativa andrà alla LILT delegazione di Voghera e ad ADOS Pavia. In piazza Duomo – angolo via Cavour – sarà presente uno stand della LILT e uno stand delle volontarie di Pavia Donna ADOS in collaborazione con gli specialisti dell’Ats Pavia dove si potranno chiedere informazioni e raccogliere le prenotazioni per le adesioni agli screening oncologici”.

“L’iniziativa è diventata ormai storica – le parole del presidente di ASD Atletica Iriense Lorenzo Somenzini -. Siamo stati fermi solo nel 2020 a causa dell’emergenza Covid-19 e vogliamo portare avanti questa tradizione”.