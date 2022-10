Procedono secondo i cronoprogrammi a San Bartolomeo al Mare i due cantieri del nuovo ponte su via Roma e del sottopasso in corrispondenza di via 25 aprile.

Al cantiere del nuovo ponte su via Roma sono state fatte le prove di carico sui pali realizzati nella spalla ovest. Dalla prossima settimana verrano realizzati i restanti pali di fondazione e completate le spalle, sulle quali sarà appoggiato il nuovo ponte. Per metà novembre è prevista la demolizione, salvo eventi atmosferici avversi.

Al cantiere del sottopasso sono state realizzate le opere di sistemazione della parte a monte, vicino alla Chiesa. Gli scavi per il sottopasso proseguiranno dopo lo spostamento da parte di Enel dell’armadio presente al limite dell’intervento.

“Tutto procede come previsto – spiega l’Assessore ai lavori pubblici, Davide Salerno – ieri mattina abbiamo fatto un sopralluogo e le ditte incaricate dei lavori hanno dato risposte molto positive”.

Gli interventi – oltre che per risolvere varie problematiche legate alla viabilità ordinaria per i mezzi pesanti – sono propedeutici alla realizzazione della Ciclovia tirrenica, un progetto regionale che verrà realizzato nei prossimi anni, e necessari anche per la posa dei tubi del nuovo acquedotto del Roja, nonché per il tubo del collettore fognario che collegherà San Bartolomeo al Mare al depuratore di Imperia.

I lavori dovranno essere terminati entro il 31 dicembre (il ponte) e entro il 2 marzo (il sottopasso).

Nello specifico per il rifacimento completo del ponte di via Roma le somme impiegate ammonteranno a 820.000 euro (cofinanziato dalla Regione Liguria per il 90%) e per la realizzazione del nuovo sottopasso pedonale in corrispondenza di via 25 aprile a 250.000 (cofinanziato dalla Regione Liguria per l’80%