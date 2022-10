Un intero pomeriggio dedicato allo sport e alle associazioni del territorio. L’appuntamento è domenica 9 ottobre sul lungomare di Arma di Taggia, piazza Chierotti e piazza Marinella, dalle 14.00 alle 18.00.

È ormai tutto pronto per la tanto attesa “Festa dello Sport”, che vedrà il coinvolgimento delle associazioni sportive tabiesi:

Asd Scuderia dei Fiori (esposizione di una macchina da rally e da kart)

Asd Olimpia Basket (basket)

Asd Judo Club Sakura (judo)

Asd Volley Team (pallavolo)

Asd Taggese Tennis Club (tennis)

Asd Riviera dei Fiori (ginnastica ritmica e artistica)

Asd Nuova Ciclistica Arma (ciclismo)

Tennis Tavolo Arma(tennis tavolo)

Asd Karate Taggia (karate)

Asd Fudoshin Karate (karate)

Giancarlo Ceresola, consigliere comunale con delega allo Sport, dichiara: “Siete tutti invitati a conoscere le associazioni e le loro discipline. I bambini e i ragazzi potranno così avvicinarsi a nuove attività grazie alle dimostrazioni che si terranno durante il pomeriggio. Una giornata per tutta la famiglia, per dare valore all’attività sportiva e alle realtà che da anni operano sul nostro territorio. Come amministrazione abbiamo sempre dato molta importanza allo sport dedicando i mesi di settembre e ottobre alle associazioni che ringrazio per la collaborazione.”

La Festa dello Sport di Taggia ha il patrocinio del CONI.