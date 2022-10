La rassegna culturale “Novi d’Autore” prosegue con la presentazione, a cura del Centro Studi “In Novitate”, del libro “Castelli e palazzi della famiglia Spinola in Oltregiogo”, di Silvia Melogno, che si terrà venerdì 14 ottobre alle 17,30 presso la Biblioteca Civica di via Marconi, 66.

Con l’autrice intervengono: Paolo Ponta, Commissario Straordinario Città di Novi Ligure, Costanza Orsi, Fondazione Spinola di Genova, e Andrea Sisti, Casa Editrice Città del Silenzio. Coordina gli interventi Renzo Piccinini, Presidente Centro Studi “In Novitate”.

Silvia Melogno, autrice del volume e di altri saggi pubblicati su riviste specializzate, è laureata in Architettura e in Beni Culturali. Personaggio di forte spessore culturale, ha prodotto tesi che approfondiscono il mondo degli Spinola, la storia del loro insediamento nel Genovesato e l’impronta architettonica tuttora riscontrabile nel costruito, eredità della nobile famiglia.

Il libro è l’esito delle sue approfondite ricerche condotte in archivio e sul campo e tratteggia un affresco completo che, muovendo dallo studio dei feudi imperiali nei loro rapporti con altre istituzioni e le coeve vicende internazionali, produce un’analisi aggiornata dei numerosi castelli e palazzi della famiglia Spinola esistenti tra la Liguria ed il Basso Piemonte. La Melogno, con la precisione della conoscenza, ci conduce per mano nella visita di questi palazzi con le loro bellezze, talvolta rappresentate anche solo da poche emergenze archeologiche, ma ognuno dei quali vanta magnifiche storie di feudatari, condottieri, speculatori e affaristi e un mondo femminile di grande fascino e ricchezze. È un lavoro ampio che si struttura in cinque capitoli. Emergono le diverse interessanti realtà di castelli e palazzi degli Spinola presenti nel Novese tra cui quelle di San Cristoforo, Tassarolo, Novi Ligure, Cassano Spinola, Serravalle Scrivia, Arquata Scrivia, Cantalupo, Roccaforte e Rocchetta, Cabella Ligure, Pietrabissara, Isola del Cantone, Ronco Scrivia.