Questo mese per Bordighera due appuntamenti con le fiere del settore turismo.

Dal 12 al 14 ottobre la città delle palme sarà presente per il secondo anno consecutivo a Rimini per TTG Travel Experience, manifestazione di promozione e commercializzazione dell’offerta turistica con un pubblico di operatori professionali provenienti da tutto il mondo.

A seguire, il 17 e il 18 ottobre, Bordighera parteciperà alla X edizione della Borsa Internazionale del turismo culturale, che porterà a Genova buyers selezionati italiani e stranieri.

“Continua il nostro impegno per valorizzare e promuovere Bordighera, il suo territorio e tutte le opportunità che offre: natura, cultura, outdoor, enogastronomia per esperienze da vivere ogni giorno dell’anno, grazie ad un contesto paesaggistico unico e ad un clima davvero favorevole. Partecipare a questi eventi è inoltre fondamentale per cogliere le tendenze del mercato, aggiornarsi e così migliorare ulteriormente tutte le iniziative che portiamo avanti con l’obiettivo di crescita e sviluppo.” è il commento del Vice Sindaco Mauro Bozzarelli. “Grazie al Tavolo del Turismo, con cui lavoriamo in un clima di grande collaborazione, e all’Ufficio Turismo e Cultura del Comune di Bordighera.”