Nei giorni scorsi, alcuni Agenti del pronto intervento del Comando Polizia Locale di Voghera sono intervenuti in via Matteotti, di fronte ai giardini della stazione Ferroviaria, per il rilevamento di un incidente stradale che aveva visto coinvolti un’autovettura e una bicicletta.

Nell’impatto e conseguente caduta al suolo, il conducente della bicicletta, trasportato presso l’ospedale civile di Voghera ha riportato traumi al volto e alla testa con prognosi di giorni 15. A seguito della particolare dinamica dell’incidente, gli agenti hanno proceduto ad effettuare accertamenti etilometrici e tossicologici sul conducente della bicicletta, dai quali è emerso un valore superiore al triplo di quello consentito di alcool nel sangue e la positività al consumo di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato quindi convocato presso gli uffici del Comando di Polizia Locale dove, essendo cittadino extracomunitario, è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici volti all’accertamento dell’identità ed è stato deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica e guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

“La prontezza e la professionalità dei nostri Agenti – commenta l’Assessore alla Polizia Locale William Tura – e la disponibilità di adeguate e innovative strumentazioni grazie ai recenti investimenti come nel caso dell’apparecchio per il fotosegnalamento permettono un efficace lavoro di controllo del territorio e di gestione puntuale di situazioni come quella che si è verificata in via Matteotti. Complimenti al personale, che conferma con questo intervento il proprio approccio dinamico ed efficace”.