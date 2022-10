Grazie alle idee dell’imprenditore Luca Sforzini brilla anche in veneto il nome di Tortona e quello del Castello Sforzini.

La notizia della mostra “Football Collection” allestita nel week end nelle sale dell’unico Castello medioevale cittadino alla frazione Castellar Ponzano e visitabile gratuitamente dalle 10 alle 18 di oggi e domani, è stata pubblicata nel noto giornale sportivo padovano “Tuttocampo” con una bella intervista a Massimiliano Scali padre dell’associazione che racconta racconta la nascita del progetto di raccogliere le maglie dei grandi calciatori tra aneddoti e curiosità.

Scali ovviamente è presente a Tortona e illustra con grande passione e dedizione il materiale esposto al castello di Tortona. Per tutti i tortonesi è l’occasione ideale per visitare non solo la rassegna ma anche il bel castello che esiste a Tortona di cui ben pochi conoscevano l’esistenza e che è stato riportato in auge grazie a Luca Sforzini che ha grandi progetti e vorrebbe trasformarlo in un centro polivalente in grado di ospitare tutti gli eventi.

Il lavoro di ristrutturazione del maniero è appena iniziato e ci vorrà tempo per raggiungere l’obiettivo, ma nel frattempo qualcosa di bello e soprattutto originale ed interessante si sta già facendo.

Questa mostra è sicuramente un’occasione per visitare il castello, capirne l’importanza storico-artistica, le grandi potenzialità che rappresenta e aiutare tutti insieme l’imprenditore a realizzare questo importante progetto che avrà indubbi vantaggi sul turismo e sull’economia della zona.

