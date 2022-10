Con l’esposizione personale “Emozioni” la pittrice tortonese Lorena Lavezzo inaugurerà sabato 15 ottobre alle 17.30 la stagione autunnale dei numerosi eventi che avranno luogo presso la Biblioteca Civica di Tortona.

La mostra comprende opere in cui la pittrice ha rappresentato il proprio mondo interiore esprimendo emozioni e sentimenti attraverso un percorso di ricerca e sperimentazione formale e pittorica in cui la figura umana è protagonista, ma in cui il colore è fondamentale.

La linea che definisce tratti essenziali della figura e la macchia di colore che crea effetti voluti e guidati, sono diventati un aspetto caratteristico e rappresentano un elemento di unicità e irripetibilità dell’opera, in quanto i risultati sono comunque sempre inaspettati e sorprendenti. Negli ultimi lavori, con l’intenzione di realizzare una “sintesi” della propria ricerca , l’artista ha fatto confluire le varie esperienze tecniche sperimentate dagli anni ’90 e alla linea e alla macchia si è unito un intervento materico nel fondo, in cui l’utilizzo di colla, gesso, carta, le sgocciolature, i graffi arricchiscono la superficie utilizzando un linguaggio contemporaneo e offrono altre opportunità di rielaborazione non solo cromatiche, ma anche senso-percettive.

Diplomatasi all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano nel 1984 ha in seguito sviluppato la propria ricerca espressiva personale grazie all’incontro con il gruppo artistico D.A.T. (Dimensione Arte Tortonese), al confronto con altri pittori e all’organizzazione di eventi culturali. Nel corso degli anni è sempre stata attiva nel territorio sia partecipando a esposizioni collettive, sia organizzando mostre personali. In particolare dal 2017 è socia dell’Associazione Culturale Satura di Genova ed è stata selezionata per esporre alla Fiera dell’Arte Contemporanea e alla Biennale di Genova. Attualmente fa parte anche del gruppo alessandrino “Il Casualismo” e partecipa alle iniziative artistiche organizzate (tra cui si annovera la mostra itinerante organizzata nel 2019 in onore di Leonardo da Vinci).

La mostra sarà visitabile sino al 28 ottobre negli orari di apertura della biblioteca e al sabato dalle ore 16 alle 19.