In vista della nuova Stagione di prosa, l’Assessorato alla Cultura ha voluto valorizzare e riqualificare l’ambiente del foyer-bar del Teatro Municipale esponendo alcuni dipinti di proprietà civica fino ad ora conservati all’interno dei depositi del Museo Civico.

Si tratta di opere di artisti legati alla città e al territorio donate nel corso del Novecento al Comune:

Luigi Onetti, Ritratto di signora, 1936, Olio su masonite,

Nino Campese, Il Po, 1946, Olio su tela,

Giuseppe Campese, Piazza Mazzini, 1946, tempera su cartone.

Lo spostamento è stato realizzato con la supervisione del personale del Museo Civico e autorizzato dalla Soprintendenza competente sul territorio. Per l’occasione i dipinti sono stati sottoposti a un intervento di manutenzione conservativa a cura di Federico Borgogni.

«Come tutti i musei – ha ricordato il sindaco Federico Riboldi –, anche il nostro custodisce nei propri depositi molte opere che, per svariati motivi, non è possibile esporre o dar loro la giusta collocazione. Per questo motivo ho pensato di abbellire il foyer del nostro splendido Teatro Municipale con alcuni quadri donati negli anni al Comune: grazie al Museo Civico sono state scelte tre suggestive opere, che faranno bella mostra di sé durante tutta la Stagione teatrale».