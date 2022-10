I “Luoghi Orionini” sono un itinerario che unisce tutti i luoghi dove il Santo Don Luigi Orione è nato, dove fu battezzato, dove ha pregato e da dove è partito per portare il messaggio della Divina Provvidenza nel Mondo.

È stato il fondatore della Piccola Opera della Divina Provvidenza. La Chiesa lo venera come Santo dal 2004, canonizzato da Papa Giovanni Paolo II.

La delegazione tortonese FAI ricorda i luoghi orionini in occasione della ricorrenza dei 150 anni dalla nascita. Una passeggiata costituirà l’occasione per scoprire i luoghi dove San Luigi Orione è nato, ha vissuto e ha pregato.

Si potranno visitare la Casa Natale di San Luigi Orione, la Chiesa di Santa Maria Assunta, dove il Santo ha ricevuto il Sacramento del Battesimo, l’Oratorio di San Francesco e il Monumento a San Luigi Orione, tutti in Pontecurone.

A Casalnoceto si visiterà la Chiesetta di San Carlo in frazione Bossola, dove il Santo si recava a pregare e il Santuario della Madonna della Fogliata ricostruito e riaperto alla preghiera dal Santo nel 1907.

Le visite saranno a cura di: Volontari FAI, Volontari Associazione Il Paese di Don Orione di Pontecurone, Apprendisti Ciceroni della Scuola Media “Zanardi Bonfiglio” di Pontecurone.

ORARIO

sabato: 15:00 – 17:00

domenica: 10:00 – 12:00 / 15:00 – 17:00

PROGRAMMA

Partenza dalla Casa Natale del Santo in via Emilia n. 139 a Pontecurone per proseguire verso la Chiesa di Santa Maria Assunta di stile gotico-romanico (secolo XIV) per ammirare le testimonianze pittoriche appartenenti a tre diversi periodi, 1400, 1500 e 1600. Opere dei tortonesi Manfredino e Franceschino Boxilio e di Quirico di Tortona e di Gian Mauro della Rovere detto il Fiamminghino.

L’Oratorio di San Francesco risalente al 1600 presenta l’impronta barocca nei motivi ornamentali della torre campanaria e in alcuni elementi decorativi, Nella parte absidale domina l’affresco del Fiamminghino. Ammireremo, poi, la statua del Santo, opera di Narciso Càssino, noto artista contemporaneo.

La Chiesa campestre di San Carlo, mai aperta al pubblico, sarà il passo successivo e l’itinerario si concluderà al Santuario della Fogliata dedicato alla Madonna, fortemente voluto dal Santo Don Luigi Orione.

PRENOTAZIONE

on line sul sito FAI FONDO AMBIENTE ITALIANO