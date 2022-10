Volete passare un fine settimana diverso, ricordando alcuni momenti importanti della storia del calcio italiano e al tempo stesso visitare (e ammirare) un originale e bel castello (l’unico presente a Tortona) che apre le porte al pubblico e tutto gratis? Fra domani, sabato 15 e il giorno successivo, domenica 16 ottobre, ne avrete l’occasione.

L’imprenditore Luca Sforzini proprietario dell’omonimo castello ubicato alla frazione Castellar Ponzano, infatti, ha fatto davvero le cose in grande fornendo un piccolo assaggio di ciò che potrà veramente diventare il castello Sforzini in futuro, una volta ristrutturato ma che già adesso avrà gli onori di essere il protagonista di un servizio sulla Rai giunta appositamente a Tortona per documentare sia l’originalità della rassegna sia la bellezza del castello.

Ci riferiamo all’inaugurazione dell’Esposizione di maglie da calcio storiche avvenuta oggi pomeriggio, venerdì 14 ottobre, all’interno del maniero, che per l’occasione è stato aperto al pubblico. A tagliare il nastro della bella ed originale esposizione è stato il Sindaco di Tortona Federico Chiodi, alla presenza non solo di Luca Sforzini, ma di alcuni importanti esponenti del mondo dello sport fra cui il Direttore sportivo dell’Alessandria Calcio Sandro Cerri, la delegata Coni locale Bruna Balossino, il procuratore sportivo Davide Scaramuzzino, diversi giornalisti e ovviamente la Troupe della Rai che manderà in onda un bel servizio sull’avvenimento.

A fare gli onori di casa, oltre a Luca Sforzini anche Massimiliano Scali di Football Collection Italy, l’associazione che ha fornito le maglie e grazie allo stesso Scali ha offerto una suggestiva visita guidata illustrando i maggiori cimeli presenti tutti originali fra cui spiccano le maglie di Maradona, Tardelli, Vialli e tante altre. Nell mostra sono presenti oltre un centinaio di maglie di campioni del passato indossate da loro stessi, molte delle quali portano con sé la propria storia, vecchi calcio balilla, alcuni dei quali molto antichi, un subbuteo della notte dei tempi, coppe originali del Milan e tanti altri cimeli.

La passione con cui Massimiliano Scali ha illustrato il materiale esposto è stata qualcosa di veramente unico: un modo di raccontare aneddoti che riguardavano i calciatori, le maglie stesse e le difficoltà con cui lui e altri componenti dell’associazione sono riusciti a recuperare quelle maglie è stato qualcosa di fantastico.

Si tratta del primo evento di spicco ospitato dal Castello ai piedi dei colli tortonesi, un’esposizione che è una vera e propria commistione di storia, cultura e sport”.

Una delle particolarità della mostra è che è stata allestita in quasi tutte le sale del castello, per cui chi desidera visitarla, al tempo stesso può vedere i locali del maniero ed apprezzarne la bellezza. Il castello è un confetto pregiato di storia locale e racchiude in sé una bellezza particolare soprattutto all’ingresso, con il porticato e le colonne in mattoni a vista che circondano l’ingresso nei tre lati.

Entrare in questo castello immerso nella natura, infatti, fornisce un senso di pace e al tempo stesso di curiosità: immerge in visitatore in un’atmosfera unica.

Il binomio mostra/castello è qualcosa da non perdere: l’esposizione e il castello sono aperti domani e domenica dalle 10 alle 18. Per vistarla bisogna raggiungere la frazione Castellar Ponzano e parcheggiare anche nei pressi della chiesa: l’ingresso al castello in via Acquedotto Romano 6 dista pochi metri a piedi.

Domani, Sabato, alle 10.30 importante evento collaterale di Formazione per Allenatori a cura di AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio): “Evoluzione approccio giovanile allo sport in epoca covid”. Moderatore: Alessandro Trisoglio. Relatori: Prof. Luca Bellini (Docente a contratto Università dell’Insubria di Teoria e Metodologia Didattica per le Attività Motorie in età giovanile), Diego Fabbri (Presidente AIAC Pavia), Pier Paolo Fracchia (Giudice sportivo Alessandria), Marco Giacobone (Delegato provinciale FIGC Alessandria), Mirko Russo (Presidente AIAC Alessandria), Stefano Milanesi (Presidente AIAC Milano), Samuel Ravera (Match analyst Derthona), Prof. Roberto Valsecchi (Docente di lettere, Preside presso Liceo “Orsoline di San Carlo”, assessore istruzione Comune di Novate Milanese).

Di seguito alcune immagini della mostra e della splendida location.

Angelo Bottiroli

Parte del bel cortile interno al maniero

Massimiliano Scali tra le maglie di Tardelli e Maradona

Un parte dell’esposizione