SABATO 15 OTTOBRE

Tortona: al Castello Sforzini alla Frazione Castellar Ponzano dalle 10 alle 18 mostra di maglie storiche di calcio

Tortona: al Museo Orsi in via Emilia dalle 10 alle 19 si svolge la terza edizione di W.O.I. – Watches Of Italy, la prima mostra-nazionale dedicata alla produzione orologiera italiana.

Tortona: al Teatro Civico ore 21:15 D.O.C. in concerto a favore dell’associazione Matteo 25 onlus – ingresso a offerta

Tortona: fino al 30 ottobre a palazzo Guidobono, in piazza Arzano, mostra “San Marziano Patrono di Tortona 122-2022” Orario: il giovedì e il venerdì dalle ore 16 alle 19; il sabato e la domenica dalle 16 alle 19 da maggio a settembre, e dalle 15,30 alle 17,30 nel mese di ottobre; agosto chiuso. Per informazioni museocivico@comune.tortona.al.it oppure contattare L’Ufficio Musei e Mostre telefonando al numero 0131-864457 (dal lunedì al venerdì, ore 9-17) o lo I.A.T.- Informazione Accoglienza Turistica 0131-864441 (dal martedì al venerdì, ore 15,30-19; sabato e domenica dalle 10,30 alle 12,30 e 15,30-19).

Tortona: Fino al 18 dicembre in via Seminario 7 il Museo Diocesano di Tortona organizza una mostra su San Marziano Patrono di Tortona. orario apertura ♦ giovedì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30 (su prenotazione) ♦ sabato e domenica dalle 16:00 alle 19:00 da maggio a settembre, dalle 15:30 alle 18:30 da ottobre ad aprile. Info ► www.muditortona.net ► Ufficio Beni Culturali tel. 0131.816609 (dal lunedì al venerdì mattina) e-mail beniculturali@diocesitortona.it

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

DOMENICA 16 OTTOBRE

Tortona: al Castello Sforzini alla Frazione Castellar Ponzano dalle 10 alle 18 mostra di maglie storiche di calcio.

Tortona: al Museo Orsi in via Emilia dalle 10 alle 19 si svolge la terza edizione di W.O.I. – Watches Of Italy, la prima mostra-nazionale dedicata alla produzione orologiera italiana

Tortona: fino al 30 ottobre a palazzo Guidobono, in piazza Arzano, mostra “San Marziano Patrono di Tortona 122-2022” Orario: il giovedì e il venerdì dalle ore 16 alle 19; il sabato e la domenica dalle 16 alle 19 da maggio a settembre, e dalle 15,30 alle 17,30 nel mese di ottobre; agosto chiuso. Per informazioni museocivico@comune.tortona.al.it oppure contattare L’Ufficio Musei e Mostre telefonando al numero 0131-864457 (dal lunedì al venerdì, ore 9-17) o lo I.A.T.- Informazione Accoglienza Turistica 0131-864441 (dal martedì al venerdì, ore 15,30-19; sabato e domenica dalle 10,30 alle 12,30 e 15,30-19).

Tortona: Fino al 18 dicembre in via Seminario 7 il Museo Diocesano di Tortona organizza una mostra su San Marziano Patrono di Tortona. orario apertura ♦ giovedì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30 (su prenotazione) ♦ sabato e domenica dalle 16:00 alle 19:00 da maggio a settembre, dalle 15:30 alle 18:30 da ottobre ad aprile. Info ► www.muditortona.net ► Ufficio Beni Culturali tel. 0131.816609 (dal lunedì al venerdì mattina) e-mail beniculturali@diocesitortona.it

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it