Sono stati ultimati i lavori di scavo e di ripristino dell’allaccio alla rete idrica per riattivare la storica fontana di via Michele Albavera, nella frazione di Pairola.

“In questo borgo – spiega l’Assessore Alessandra Gamalero – da diversi anni non c’era una fontanella funzionante. Ora, grazie a questo piccolo ma significativo intervento, abbiamo cercato di sopperire per soddisfare quello che molti abitanti di Pairola borgo ci chiedevano da tempo. Ringrazio l’area tecnica del Comune per aver seguito tutto l’iter procedurale ed il coordinamento con la ditta Tecnosaldo che ha eseguito i lavori”.