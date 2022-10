L’accortezza dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona è stata determinate, ieri mattina, venerdì 21 ottobre, per impedire un danno in una casa. E’ accaduto in via General Ferrari, nel rione città Giardino, quando i pompieri cittadini sono stati chiamati perché una donna residente in uno stabile non rispondeva alle chiamate.

Un operaio che aveva preso appuntamento per effettuare dei lavori all’interno dell’alloggio ha provato prima a suona il campanello poi a chiamare la donna e chiedere lumi ai vicini e alla fine quando nessuno è riuscito a sapere dov’era finita si è temuto il peggio.

Non è che la signora è deceduta tra le mura domestiche come succede talvolta oppure ha avuto un malore e non riesce ad alzarsi? Ha pensato qualcuno, anche perché, secondo le testimonianze erano più di 24ore che nessuno l’aveva vista.

Così è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Tortona che però prima di sfondare la porta hanno pensato bene di chiamare il Pronto Soccorso dell’ospedale di Tortona.

Non è che la donna ha accusato un malore ed è stata trasportata al pronto Soccorso d’urgenza? Hanno pensato i Vigili del fuoco, che effettivamente avevano ragione: la donna seppur non in pericolo di vita, si trovava al Pronto Soccorso dell’ospedale. I pompieri hanno così evitato di forzare la porta d’ingresso inutilmente.

Il secondo intervento verso mezzogiorno, in viale Einaudi dove una donna è rimasta bloccata all’interno dell’ascensore ed è stata liberata. L’ultimo intervento, il terzo, si è verificato nel pomeriggio in via Giancarlo Pernigotti per un incendio di sterpaglie: un uomo aveva tagliato la siepe del giardino e poi aveva dato fuoco alle ramaglie, dando vita, però, ad un bell’incendio subito spento dai pompieri tortonesi.