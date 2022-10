E’ stata inaugurata oggi pomeriggio, sabato 22 ottobre, la panchina rosa in corso Leoniero, presso i giardini di Porta San Quirino, installata in collaborazione con la LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori di Tortona, in occasione del “mese rosa” della prevenzione. Presenti all’inaugurazione il Sindaco Federico Chiodi, gli assessori Marzia Damia e Luigino Bonetti, oltre al presidente del Consiglio comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, il presidente della LILT locale Eugenio Rizzi, accompagnato dagli atri responsabili dell’associazione.

Presenti anche alcuni dipendenti del Comune di Tortona e diversi giornalisti.

“Un atto simbolico ma importante – ha detto il Sindaco Federico Chiodi – realizzato per ricordare tutti i giorni l’importanza della prevenzione e il lavoro che la Lega Italiana per i Tumori effettuata non solo in occasione degli eventi.”

Il dottor Eugenio Rizzi ha posto l’accento sulla necessità di effettuare maggior prevenzione, soprattutto per quanto riguarda il tumore al seno: “I controlli – ha detto – anche solo con la semplice palpazione ma fatta bene, devo essere mensili.”

Di seguito altre immagini dell’avvenimento