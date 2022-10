Ieri pomeriggio presso il Ridotto del Teatro Civico di Tortona, il vicesindaco Fabio Morreale (che riveste il ruolo anche di assessore alla cultura) insieme al direttore di “Piemonte dal Vivo” e dell’attore professionista Andrea Riva de Onestis collaboratore artistico del Teatro, ha presentato la nuova stagione del teatro civico che verrà inaugurata in un giorno inusuale, cioé domenica quando si alzerà il sipario della stagione del Teatro Civico di Tortona. L’elegante cornice neoclassica del Teatro Civico – grazie all’impegno del Comune, in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo – si tinge dei colori della prosa e della danza, ospitando una kermesse teatrale ricca e variegata.

Si rinnova anche la collaborazione con l’Associazione Peppino Sarina per la programmazione rivolta alle famiglie e con la compagnia Coltelleria Einstein per la rassegna di teatro scuola.

Ad aprire la stagione, come annunciato, domenica 6 novembre 2022, è lo spettacolo Servo di scena di Ronald Harwood, per la sublime traduzione di Masolino D’Amico: un grande inno d’amore nei confronti del mestiere dell’attore di cui si fanno protagonisti Geppy Gleijeses, Maurizio Micheli e Lucia Poli.

Cast interamente al femminile, invece, per l’Otello prodotto dal Teatro Stabile dell’Umbria, in scena il 17 novembre; e ancora Smarrimento, scritto e diretto da Lucia Calamaro per Lucia Mascino (17 dicembre) e le Supplici euripidee dirette da Serena Sinigaglia, in programma il 10 febbraio.

Tra i nomi in cartellone, anche la coppia Paolo Fresu – Ugo Dighero, impegnata in un Tango Macondo “venditore di metafore” e Giuliana De Sio protagonista di un noir d’autore scritto da Massimo Carlotto, La Signora del martedì (28 gennaio)

La stagione tortonese non trascura inoltre i linguaggi contemporanei: Tortona è una delle piazze toccate dalla rassegna diffusa di danza “We Speak Dance” promossa da Piemonte dal Vivo in diverse città piemontesi, per portare il meglio della danza contemporanea italiana e internazionale. In scena Ballade della compagnia Mario Merola Contemporary Dance Company e Bayadere – Il regno delle ombre, balletto per 12 performer della Compagnia Nuovo Balletto di Toscana, coreografato da Michele Di Stefano sulle note di Ludwing Minkus.

Mercoledì 15 marzo, una serata dedicata alla grande musica d’autore con un concerto fuori abbonamento: Eri con me, Alice canta Battiato.

Infine, domenica 16 aprile, gli abbonati potranno godere de Il silenzio grande, spettacolo di Alessandro Gassmann con Massimiliano Gallo, inizialmente previsto per la stagione 2021/22 e recuperato nel corso di quella a venire.

“Siamo lieti di poter tornare a presentare una stagione teatrale completa – ha dichiarato il Sindaco Federico Chiodi – dopo due anni molto difficili a causa dell’emergenza sanitaria, ma in cui si è cercato di proseguire, nei limiti imposti dalla situazione, di garantire comunque una offerta teatrale nella nostra città. Grazie alla collaborazione con Piemonte dal Vivo anche per la stagione 2022 – 2023 le proposte sono di assoluto livello, confermando la tradizione di alta qualità che caratterizza la stagione del nostro Teatro Civico”.

“La stagione 2022/2023 porterà in dote alcune significative novità, emerse in via sperimentale durante il periodo dell’emergenza sanitaria e confermate con convinzione nella programmazione – auspichiamo ordinaria – degli anni futuri qui al Teatro Civico di Tortona. È dunque una programmazione in cui l’incontro con il “nuovo” è inteso come pratica concreta di rinnovamento, un’opportunità ulteriore per sperimentare il millenario rito teatrale e per riflettere insieme sull’importanza che l’arte può avere per tutti noi” dichiara Matteo Negrin direttore di Piemonte dal Vivo.

È possibile acquistare gli abbonamenti a partire dall’11 ottobre sia presso la biglietteria del teatro che online (a partire dal 18 ottobre). Dal 1 novembre è possibile acquistare i biglietti singoli online o presso la biglietteria del teatro.

Vendita online sul sito www.vivaticket.it





Si consiglia di controllare il sito www.piemontedalvivo.it e la pagina Fb del Teatro per comunicazioni e aggiornamenti che potrebbe subire il calendario.

A questo link è possibile scaricare le schede e le foto in alta risoluzione degli spettacoli in programma:

https://drive.google.com/drive/folders/14fZ3SlMj6HwsQHzYWJLKTHcE7jXlOAkQ?usp=sharing

CALENDARIO

6 novembre 2022

GEPPY GLEIJESES, MAURIZIO MICHELI, LUCIA POLI

Servo di Scena

regia Guglielmo Ferro

produzione Gitiesse Artisti Riuniti /Teatro Stabile di Catania

17 novembre 2022

REGIA ANDREA BARACCO

Otello

produzione Teatro Stabile dell’Umbria

Domenica 27 novembre 2022 – Prima regionale

#WESPEAKDANCE

Ballade

coreografie Enrico Morelli e Mauro Bigonzetti

produzione MM Contemporary Dance Company Teatro Comunale di Modena

17 dicembre 2022

LUCIA MASCINO

Smarrimento

scritto e diretto da Lucia Calamaro

produzione Marche Teatro

22 dicembre 2022 ore 18

SPETTACOLO PER FAMIGLIE- fuori abbonamento

Bentornato Babbo Natale

drammaturgia Pino Costalunga e Manuel Renga

produzione Fondazione Aida

18 gennaio 2023

MUSICHE ORIGINALI PAOLO FRESU

Tango Macondo

Il venditore di metafore

drammaturgia e regia Giorgio Gallione –

produzione Teatro Stabile di Bolzano

28 gennaio 2023

GIULIANA DE SIO

La signora del martedì

di Massimo Carlotto

produzione Gli Ipocriti di Melina Balsamo

10 febbraio 2023

REGIA SERENA SINIGAGLIA

Supplici

di Euripide

con Francesca Ciocchetti, Matilde Facheris, Maria Pilar Pérez Aspa, Arianna Scommegna, Giorgia Senesi, Sandra Zoccolan, Debora Zuin

produzione Atir/Nidodiragno CMC/ Teatro Due Parma

22 marzo 2023

#WESPEAKDANCE

Bayadere

Il regno delle ombre

coreografia Michele Di Stefano

produzione Nuovo Balletto di Toscana

16 aprile 2023

MASSIMILIANO GALLO

Il silenzio grande

Uno spettacolo di Alessandro Gassmann

produzione Diana OR.I.S.

SPETTACOLO FUORI ABBONAMENTO

Mercoledì 15 marzo 2023

ERI CON ME – ALICE CANTA BATTIATO (titolo provvisorio)

BIGLIETTERIA

Prevendita abbonamenti e biglietti Teatro Civico di Tortona

Da martedì 11 ottobre a sabato 15 ottobre vendita dell’Abbonamento Fisso a 8 spettacoli per vecchi abbonati con la possibilità di poter mantenere lo stesso posto della stagione 2021/2022.

Da martedì 18 ottobre a sabato 22 ottobre vendita dell’Abbonamento Fisso a 8 spettacoli per i nuovi abbonati.

Da martedì 25 ottobre a sabato 29 ottobre vendita dell’Abbonamento a scelta a 5 spettacoli con vincolo 1 di danza per i nuovi abbonati.

Ogni persona potrà al massimo acquistare 4 abbonamenti.

Da martedì 1° novembre vendita biglietti singoli per tutti gli spettacoli.

BIGLIETTI

BENTORNATO BABBO NATALE

Intero € 10| Ridotto € 5 in ogni ordine di posti

SPETTACOLI IN ABBONAMENTO

Platea

Intero € 25| Ridotto* € 23

Palco centrale numerato

Intero € 23 | Ridotto* € 20

Palco laterale numerato

Intero € 20 | Ridotto € 17

Loggione

Intero €13| Ridotto € 10*

Abbonamenti

Abbonamento Fisso a 8 spettacoli

Platea

Intero € 175| Ridotto* € 160

Palchi centrali

Intero € 160| Ridotto* € 144

Palchi laterali

Intero € 144 | Ridotto* € 128

Loggione

Intero € 90| Ridotto* € 70

On line in vendita solo prezzo intero a cui sarà applicato un diritto di prevendita

Abbonamento a scelta a 4 spettacoli con vincolo 1 di danza

Platea

Intero € 115 | Ridotto* € 105

Palchi centrali

Intero € 105| Ridotto* € 95

Palchi laterali

Intero € 95| Ridotto* € 80

Loggione

Intero € 60| Ridotto* € 45

On line in vendita solo prezzo intero a cui sarà applicato un diritto di prevendita

*Riduzioni

Le riduzioni si applicano a giovani fino a 30 anni over 65 e possessori Carta d’Argento del Comune di Tortona, abbonati alle stagioni a cura della Fondazione Piemonte dal Vivo, possessori Abbonamento Musei, possessori tessera FAI

Orari apertura biglietteria Teatro Civico

Via Ammiraglio Mirabello, 3

Tortona (Al)

Dal martedì al sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Tutte le sere di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio. In caso lo spettacolo si tenga di sabato o domenica, la biglietteria sarà aperta dalle ore 17.00.

La vendita dei biglietti e degli abbonamenti sul sito partirà contestualmente alle date della biglietteria tranne che per le conferme che dovranno essere effettuate in biglietteria.

On line sarà applicato un diritto di prevendita.

Ufficio Stampa Fondazione Piemonte dal Vivo – Mariateresa Forcelli – ufficiostampa@piemontedalvivo.it

RASSEGNA TEATRO SCUOLA

La rassegna di Teatro Scuola è organizzata da Piemonte dal Vivo, insieme alla Compagnia Coltelleria Einstein con la cura di sempre nella scelta degli spettacoli e nell’accoglienza del pubblico al Teatro Civico di Tortona. La rassegna di Teatro Scuola vive grazie alla partecipazione attiva dei docenti, delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi delle scuole – di ogni ordine e grado – coinvolti nei singoli luoghi.

Progettiamo insieme itinerari di teatro per le nuove generazioni.

SCUOLA DELL’ INFANZIA

Mercoledì 10 Maggio 2023 ore 9.15 e 10.45

Giovedì 11 Maggio 2023 ore 10

LE AVVENTURE DI SIGNOR BASTONCINO

Pandemonium Teatro (Bergamo)

SCUOLA PRIMARIA

Mercoledì 14 Dicembre 2022 ore 10

“NONNETTI”

Coltelleria Einstein (Alessandria)

Vincitore VIMERCATE RAGAZZI FESTIVAL2022

Vincitore FESTIVAL TEATRI DEL MONDO 2023

Mercoledì 1 Febbraio 2023 ore 10

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani (Torino)

Mercoledì 29 Marzo 2023 ore 9.00 e 11.00

“ACCADUEO”

Giallo Mare Minimal Teatro (Empoli)

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO

Mercoledì 8 Febbraio 2023 ore 10

LEGGERE? MA PER PIACERE!

Teatro Evento (Modena)

Giovedì 27 Aprile 2023 ore 10

PESCHE MIRACOLOSE

Teatro Invito (Lecco)

SCUOLA SECONDARIA 2°GRADO

Giovedì 30 Marzo 2023 ore 10

UNA STORIA DISEGNATA NELL’ARIA

Unoteatro /Nonsoloteatro (Torino)

Biglietto unico € 6,00

Gratuito per accompagnatori

INFO e Prenotazioni

Coltelleria Einstein – 348 8720266 – 340 3339135