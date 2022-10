La terza edizione di W.O.I. – Watches Of Italy, la prima mostra-nazionale dedicata alla produzione orologiera italiana, si terrà nei giorni di Sabato 15 e Domenica 16 Ottobre 2022 (ingresso gratuito, orario continuato dalle h.10:00 alle h.19:00) presso il Museo delle Macchine Agricole “Orsi” a Tortona (AL), in via Emilia 446. Ente patrocinante è la Città di Tortona mentre Partner Ufficiale della mostra è La Clessidra 1945, la più antica rivista italiana di orologi e l’unico mezzo trade in Italia con approfondimenti che investono l’universo degli orologi a 360° con focus sulle novità. L’anno scorso, la seconda edizione di “W.O.I. – Watches of Italy” (www.watchesofitaly.com), ha visto intervenire circa 3.000 visitatori. Ospitare 10 marchi in più e registrare un +50% di affluenza rispetto alla prima edizione significa che la direzione intrapresa è quella giusta. Watches Of Italy, oltre a consentire a ciascun espositore di presentare i propri prodotti con tutte le loro peculiarità tecnico/estetiche, resta una cornice ideale per lanciare anteprime mondiali. Anche quest’anno i visitatori avranno infatti modo di vedere, per la prima volta dal vivo, diverse novità assolute: modelli esclusivi e nuovi marchi nel panorama del mondo delle lancette che verranno svelati e presentati al grande pubblico proprio in occasione della mostra del 15 e 16 Ottobre 2022, arricchendo e dando lustro all’iniziativa espositiva ed al collettivo Watches Of Italy.

Nella giornata di Domenica 16 Ottobre 2022 (dalle ore 15.00 alle ore 17.00) si terrà, sempre presso il Museo Orsi, il W.O.I. Talk, un forum di discussione dal titolo: OROLOGERIA: ieri, oggi e domani. Sarà una piacevole chiacchierata per fare il punto della situazione analizzando il mercato e la direzione che sta prendendo il comparto orologiero. Interverranno come relatori: Pierpaolo Cassoni di Undersea-Time, Marco Beltrandi di Tempo e Misura, Marco Bracca di Wrist Addiction, Cesare Palmisano di Amico Orologiaio, Mattia Papili di Watch Maniac e Stefano Carazzali, Direttore di La Clessidra dal 1945 e dell’Annuario-Marche di Orologi in Italia. Moderatore: Fabrizio Dellachà, organizzatore ed ideatore di Watches Of Italy.

Watches Of Italy è membro della Commissione “Logistica del Lusso” della Fondazione SLALA – Sistema Logistico del Nord-Ovest d’Italia.

Federico Chiodi, Sindaco della Città di Tortona: «Tortona si riconferma un centro capace di attrarre eventi di qualità di respiro nazionale, come il “W.O.I. – Watches of Italy”. W.O.I.3, in calendario il 15 e 16 Ottobre al Museo Orsi, è ormai divenuto un appuntamento fisso di prestigio per la nostra città. L’anno scorso, l’aumento dei visitatori registrato rispetto alla prima edizione, con circa 1.000 accessi in più del 2020, ha avuto una ricaduta importante sul territorio anche in termini di ricettività».

L’elenco completo degli espositori si può consultare online sul nostro sito www.watchesofitaly.com

A seguire qualche anticipazione, rigorosamente in ordine alfabetico:

Aenigma è un nuovo microbrand valdostano, il primo marchio di orologi al mondo che associa ad ogni orologio fisico il suo corrispettivo nft sulla blockchain. La prima collezione di Aenigma propone una funzione unica nel mondo dell’orologeria: l’inserto della ghiera ed il rehault interno del quadrante riportano un codice alfanumerico composto da 60 caratteri non ripetuti. L’interazione tra ghiera e rehault crea un sistema crittografico elementare ispirato a quello utilizzato da Giulio Cesare. CN Milano presenta il suo marchio ed il suo primo orologio Italiano (cassa in acciaio da 42 mm, movimento automatico Sellita SW200, datario, vetro zaffiro, fondello a vista, bracciale integrato in acciaio) Echo/Neutra porterà in fiera il nuovo deep diver Cristallo, finalmente toccabile con mano (cassa di 42 mm in acciaio inox 316L, vetro zaffiro di 3 mm, valvola elio, Sellita SW279 automatico elaboré, SuperLumiNova BGW9, ghiera con inserto in ceramica 120 click con tempi di no-decompressione) Ekwatch presenterà, come anteprima assoluta, il suo secondo progetto modello “1504 automatic” e “1504 automatic GMT” (cassa in acciaio inox 316L, 40 mm, lunetta unidirezionale 120 click in acciaio inox 316L, inserto in alluminio opaco, Super-LumiNova BGW9, vetro zaffiro piatto antiriflesso, corona e fondello a vite in acciaio inox 316L inciso, Seiko Cal. NH35 ed NH34, datario, GMT, bracciale in acciaio inox 316L) Fathers presenterà ufficialmente il marchio e la sua prima collezione Horizon Fonderia Lab presenterà il nuovo Necton (cassa in acciaio 316L, 40mm, automatico Seiko NH35, ghiera ceramica, vetro zaffiro, fondello inciso a rilievo, impermeabile fino a 200 mt) Gravithin presenterà la sua nuova collezione ArgoMatic (cassa in acciaio 316L sabbiato da 42 mm, doppio quadrante, vetro zaffiro anche sul fondello, movimento automatico Miyota 9015 con datario) Gruppo Ardito Watches presenterà lariedizione migliorata ed aggiornata del loro primo orologio GAW NumeroZero (cassa titanio grado 5 da 44m, cal. Sellita SW 200, vetro zaffiro, cinturino caucciù, impermeabilità > 1.700 metri) Inceptum presenterà il suo primo modello, una serie limitata di 50 pezzi con movimento di manifattura a carica manuale. D’ispirazione vintage, le linee richiamano gli orologi militari degli Anni 30/40. Kienzle, per festeggiare l’anniversario dei 200 anni dalla sua fondazione, presenterà il nuovo modello Reisen (cassa da 44.5 mm in acciaio satinato placcata bronzo, vetro zaffiro, fondello e corona serrati a vite, movimento Automatico Seiko NH35 con datario, edizione limitata di 200 pezzi) Landeron Swiss Movement presenterà i suoi nuovi crono Lazzarini presenterà il suo modello Nettuno in serie limitata (cassa in acciaio 316, quadrante realizzato a mano, movimento automatico Epson YN84A2) Marco Bracca presenterà il suo marchio ed il suo primo orologio (diver dalla linea vintage, impermeabile fino a 200 mt, cassa in acciaio 316L da 38 mm, calibro automatico) Memphis Belle, presenterà in anteprima mondiale i nuovi Stingray, dei pro-diver di dimensione più contenute rispetto alla produzione corrente (cassa acciaio 316L, Ronda Mecano R150 Swiss Made, W.R. 500 mt, valvola elio automatica, ghiere intercambiabili e bracciale integrato) Millemetri è il marchio che la Start-Up fiorentina Firenze Timepieces introduce sul mercato, ma è stato, ed è, un orologio ideato da Federico Massacesi e progettato da Antonio Ambuchi nel 1997. A Tortona verrà presentato il nuovo Augusta prodotto in tre serie limitate di 99 pezzi ciascuna (cassa da 42.80 in bronzo marino costruita in tre pezzi e realizzata dal pieno, movimento automatico Swiss Made su base Landeron 24 o Sellita Sw200-1, W.R. 150 ATM, valvola elio, corona, lunetta e fondello serrati a vite, cinturino in bufalo d’acqua sfoderato) Mondia presenterà la serie Bolide, una limited edition legata al mondo del racing ed in particolar modo al mondo dei rally di auto storiche, gare dove partecipa il Presidente Ermanno Sordi. I due modelli sono il MI-814-Cronografo (cassa in acciaio 316L di 43 mm, vetro minerale, corona e pulsanti a ore 12, fondello a vite con incisione, movimento cronografo al quarzo Miyota OS21-4-1-12, edizione limitata di 1.500 pezzi) ed il MI-815 Automatico (cassa in acciaio 316L di 43 mm, vetro minerale, corona e pulsanti a ore 12, fondello a vite con incisione, movimento automatico SEIKO NH35 -4-1-12, edizione limitata di 1.500 pezzi). Nazareno Rossetti presenterà ufficialmente il marchio e la sua prima collezione Fomalhaut (cassa in acciaio inox 316 da 44 mm, quadrante doppio strato, vetro zaffiro curvo antigraffio con effetto lente, movimento automatico customizzato per Nazareno Rossetti su base Peseux, cinturino in pelle a concia vegetale) Out of Order Watches presenterà in anteprima i suoi nuovi Swiss GMT Perseo Watches presenterà l’orologio dedicato a Guido Keller, un aviatore Italiano della Grande Guerra (cassa in acciaio da 40 mm, movimento automatico Sellita SW200, vetro zaffiro, serie limitata di 100 pezzi) Pierpaolo Cassoni presenterà il suo marchio Ichnos Watches, primo microbrand di orologi progettato in Sardegna Sante Castignani presenterà uno dei suoi pezzi unici. Quest’anno il motivo ispiratore è uno “svegliatore monastico” che Sandro Botticelli dipinge nel 1480 sullo sfondo di “Sant’Agostino nel suo studio”. I dettagli verranno svelati solo la mattina del 15 ottobre Squale porterà a Tortona il nuovissimo modello Squale Drass Periscope rivelato il 22.09.22 (cassa in acciaio 316LIP nero da 42 mm, movimento automatico Sellita SW 200-1 Elaboré, ghiera unidirezionale 120 click, Superluminova – BGW9, valvola elio, impermeabile fino a 500 mt) Tambooro presenterà Bullet Dirty Bronze Red Zirconia e Green Zirconia Limited Edition (cassa in acciaio 316L effetto vintage oro rosa o argento di 48 mm, vetro minerale, quarzo Ronda 762(AIG-4), catena in acciaio effetto vintage, 5 pezzi per ciascun modello) Tulipe presenterà il suo primo orologio Caban (cassa in acciaio 316L da 38mm, vetro zaffiro leggermente a cupola, ghiera in ceramica, datario, fondello e corona a vite, calibro Sellita SW200-1, impermeabile fino a 200 mt) Venezianico presenterà al W.O.I., come novità assoluta, il suo primo cronografo automatico con ruota a colonne ed innesto verticale

W.O.I – Watches of Italy e la solidarietà

Per il terzo anno di seguito W.O.I. – Watches Of Italy unisce la solidarietà alla mostra nazionale di orologi e supporta l’associazione “Gli Amici del Sorriso” (ex “Amici del 4° Piano”), associazione di volontariato che si occupa delle attività ludico-ricreative dei bambini dei reparti di chirurgia ed onco-ematologia pediatrica del Policlinico San Matteo di Pavia. Nell’edizione 2022 di W.O.I., sarà quindi possibile lasciare il proprio contributo presso lo stand di Memphis Belle Watches, dove saranno presenti i volontari degli Amici del Sorriso.

I nostri partner

Citta di Tortona, Ente Patrocinante ed host dell’evento – https://www.comune.tortona.al.it/

La Clessidra 1945, la più antica rivista nazionale di orologeria – http://www.laclessidra1945.it/

Terre Derthona, la Strada del Vino e dei Sapori dei Colli Tortonesi – https://www.terrederthona.it/

Quarto Piemonte, il portale del turismo e degli eventi del Piemonte sud-orientale – https://www.quartopiemonte.com

Cos’è “W.O.I – Watches of Italy”?

La fiera nasce per mostrare e celebrare il talento degli italiani che lavorano nel mondo dell’orologeria. Saranno presenti marchi italiani ed esteri accomunati dall’essere tutti diretti e gestiti da italiani. L’italianità si esprime attraverso creatività, design, innovazione e capacità tecnico/progettuali sopra la media. Watches Of Italy é una mostra/mercato dove si possono vedere e toccare con mano gli orologi, dove si possono anche acquistare direttamente quelli esposti o prenotare nuovi modelli grazie ai prototipi che si potranno valutare in anteprima di persona per un acquisto più consapevole.

W.O.I. – Watches Of Italy, costituitosi nel 2019, nasce dall’idea di creare un contenitore, flessibile ed immediato, di imprenditori italiani votati all’universo degli orologi a 360° in sinergia tra loro. Lo scopo di questo Gruppo, una libera aggregazione di operatori italiani del settore orologiero e dell’accessoristica legata al mondo degli orologi (scatole e packaging, cinturini, bracciali, ricambi, forniture, materiali, lavorazioni e finiture, progettazione, design, prototipazione, etc.), è di creare un network e di organizzare, a cadenza fissa, appuntamenti di condivisione e promozione come mostre, raduni, presentazioni e lanci di nuovi modelli, mercatini ed expo, etc. In questo modo le startup ed i microbrand potranno proporsi direttamente agli appassionati, ai collezionisti, ai media di settore ed al grande pubblico. L’obiettivo, in progresso di tempo, è quello di creare una rete sempre più ampia a livello nazionale e di riuscire, sotto un’unica bandiera, ad essere presenti ed attivi anche ai grandi appuntamenti internazionali.

Per ulteriori informazioni:

Official Website: www.watchesofitaly.com