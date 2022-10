IL CASTELLO DI CARTA, HALLOWEEN, LIBRI VECCHI E NUOVI, LABORATORI

E’ un progetto promosso dalla Biblioteca per la diffusione della lettura, con e per i ragazzi, in collaborazione con la Consulta giovanile.

Un’anteprima in biblioteca lunedì 31 ottobre, dal pomeriggio, ore 16, con laboratorio gratuito per i bambini in occasione della ricorrenza di Halloween. Dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni: manualità, disegno e colori per il giorno più pazzo dell’anno tra le mura del castello. Occorre iscriversi inviando una mail biblioteca@comune.castelnuovoscrivia.al.it o telefonando 0131826854.

Il giorno dopo, in occasione della Fiera dar Carsent, sotto l’arengo del castello ci saranno alcuni spazi espositivi dedicati ai libri usati che saranno distribuiti e contribuiranno a finanziare i laboratori per gli studenti delle nostre scuole. Ci sarà uno stand con i giornalini e i fumetti organizzato da Piero. E la straordinaria partecipazione della casa editrice Vicolo del Pavone con le ultime novità della produzione letteraria e della libreria Ticinum che proporrà gli ultimi titoli in classifica. Infine un laboratorio gratuito, “Impariamo a dipingere con Nilou” a cura dell’autore Guido Conti.