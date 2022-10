Serata speciale dedicata al l’affascinante è curioso mondo del paranormale oggi a Celle Ligure, quando presso il centro sociale Mezzalunga (alle spalle della stazione ferroviaria) l’autore è noto conduttore radiofonico, Luca Valentini si occuperà del tema descritto nel suo saggio “Fantasmi” (Atene Edizioni).

È possibile spiegare alcuni presunti fenomeni soprannaturali attraverso il metodo scientifico? I cosiddetti “fantasmi” appartengono soltanto al mondo delle favole come siamo abituati a credere, oppure esiste la possibilità che siano qualcosa di più concreto? E se così fosse, quali sono gli strumenti di cui siamo in possesso per determinarne l’esatta natura?

Un’indagine rigorosa, dai risvolti sorprendenti e spesso rivelatori che consentirà ai presenti di immergersi nel contraddittorio e affascinante mondo del paranormale popolato da credenti, scettici, mistici, veggenti e cacciatori di fantasmi…dallo spiritismo alla fisica quantistica…

L’appuntamento è per le 21 con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. È prevista la proiezione di immagini e video.