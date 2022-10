Nell’ultimo Consiglio comunale di Tortona che si è svolto l’altra sera è stata approvata con i voti della maggioranza e l’astensione dell’opposizione anche la variazione di bilancio illustrata dall’assessore Anna Acerbi (nella foto).

L’importo più consistente è la variazione in entrata di 450 mila euro derivati da un bando PNRR sulla digitalizzazione dell’amministrazione pubblica. Nella sostanza il Comune ha partecipato a diversi bandi per questo ambito, ottenendo finanziamenti che vanno a coprire spese di modernizzazione informatica dell’ente che hanno anche valore retroattivo, cioè vanno a coprire anche spese già sostenute. In particolare riguardano l’attivazione di servizi relativi al PagoPA, ai servizi per i cittadini accessibili online tramite SPID o carta d’identità elettronica, l’abilitazione dei servizi e di programmi gestionali “in cloud” e in generale su tutti i servizi online del Comune.

Altre cifre significative: 18.500 euro di sponsorizzazioni da privati e 22.000 da fondazioni per manifestazioni; 288 mila euro assegnati da fondi ministeriali di aumento ai finanziamenti per lavori da PNRR già ricevuti dal Comune che vengono erogati per far fronte all’aumento del caro delle materie prime.

Infine 170 mila euro da escussione polizze per lavori di urbanizzazione in zona R9: come si ricorderà il Comune ha avviato da tempo un a transazione con le società assicurative che avevano sottoscritto polizze per i lavori, mai completati nella zona di “via Guala 1.000”. Questa è la prima somma incassata dal Comune che servirà ad iniziare i lavori di completamento di strade, marciapiedi e illuminazione pubblica nell’area.