Proseguono i lavori propedeutici per l’innesto del Terzo Valico dei Giovi alla linea storica Alessandria – Piacenza.

In questa nuova fase di lavorazione, gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) si concentreranno nella tratta tra Tortona e Spinetta, dove sarà costruito il nuovo binario direzione Alessandria e sistemato in posizione definitiva il binario direzione Tortona, in corrispondenza del futuro innesto. Verranno poi ammodernati gli impianti tecnologici.

Per consentire le attività di cantiere, dall’8 ottobre al 20 novembre, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Tortona e Spinetta sarà così modificata:

Regionali tra Asti/Alessandria e Voghera saranno sostituiti da bus nella tratta tra Alessandria e Voghera;

Regionali tra Asti e Milano percorreranno l’itinerario alternativo via Arquata Scrivia, con variazioni di orario;

I collegamenti Intercity notte Torino – Lecce saranno deviati via Milano (Novara).

I sistemi di vendita delle imprese ferroviarie sono aggiornati con la nuova offerta.

Anna Parrella

Ferrovie dello Stato Italiane