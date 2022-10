Le Giornate FAI d’Autunno sono un appuntamento irrinunciabile per tutti, accolto sempre con gioia e speranza. Quest’anno le Giornate FAI d’Autunno si svolgeranno sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 e come sempre raccontano, con la loro straordinaria varietà, un’Italia che si riconosce sempre di più nella vastità del suo patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale.

Ricordiamo i centocinquanta anni della nascita di SAN LUIGI ORIONE. La Chiesa lo venera come santo dal 2004, canonizzato da Papa Giovanni Paolo II.

Una passeggiata che sarà l’occasione per scoprire i luoghi dove San Luigi Orione è nato, ha vissuto, ha pregato e da dove è partito per costituire la Piccola Opera della Divina Provvidenza.

“Partendo dalla Casa Natale del Santo – dice il presidente del Fai Piero Massiglia – proseguiremo verso al Chiesa di Santa Maria Assunta di stile gotico-romanico (secolo XIV) dove potremo ammirare le testimonianze pittoriche appartenenti a tre diversi periodi, 1400, 1500 e 1600, opere dei tortonese Manfredino e Franceschino Boxilio e di Quirico di Tortona e di Gian Mauro della Rovere detto il Fiamminghino. L’oratorio di San Francesco risalente al 1600 presenta l’impronta barocca nei motivi ornamentali della torre campanaria e in alcuni elementi decorativi. Nella parte absidale domina l’affresco del Fiamminghino. Ammireremo poi la statua del Santo, opera di Narciso Càssino, noto artista contemporaneo. Questi luoghi sono a Pontecurone. Ci trasferiremo quindi alla Chiesa campestre di San Carlo, mai aperta al pubblico, in località Fraz. Bossola (Casalnoceto) e l’itinerario si concluderà al Santuario della Madonna della Fogliata.”

Il luogo di incontro per iniziare la visita sarà la Casa Natale del Santo in Pontecurone, via Emilia n. 139.

Con il FAI collaboreranno nell’occasione , oltre all’Associazione culturale “Il paese di don Orione APS”, i volontari della Protezione civile, la Pro Loco e la SOAMS.

Aree per parcheggio: piazza Matteotti, piazza Martiri della Libertà e piazza Vittorio Veneto (piazzale dell’Esso). Inoltre si può parcheggiare in tutte le vie del paese.

Le visite, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria e della normativa vigente, saranno su prenotazione consigliata con un contributo libero a partire da 3,00 euro che andrà a sostenere le attività istituzionali della nostra Fondazione. Come potete immaginare anche il FAI in questo periodo, come altre organizzazioni culturali, sta attraversando un grave momento di crisi economica.

Sarà anche l’occasione per provvedere al rinnovo della tessera FAI e per chi non è ancora iscritto l’occasione per iscriversi con quote agevolate.

Sarà anche l’occasione per votare per “I Luoghi del Cuore”. Il censimento proposto dal FAI insieme a Banca Intesasanpaolo che si rivolge a tutti i cittadini chiedendo loro di votare i luoghi italiani che amano e che vorrebbero vedere difesi, valorizzati e recuperati.

Le prenotazioni si potranno effettuare sul portale: www.giornatefai.it , cercando “Luoghi Orionini” oppure cliccando sul link: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/luoghi-orionini-42832

A partire dal 7 ottobre La prenotazione serve per monitorare la disponibilità dei posti onde evitare assembramenti e per prendere anche visione della normativa richiesta sulla sicurezza. Il FAI fornirà ai visitatori un’informativa comprendente tutte le misure di sicurezza predisposte per la visita.

La prenotazione è “consigliata” per avere la certezza di poter accedere al luogo. Nel caso fossero esauriti i posti su prenotazione e’ possibile, tuttavia, presentarsi all’ingresso del luogo ove si potrà chiedere ai Volontari di occupare eventuali posti liberi.

Come sempre, tutti i Delegati e i Volontari della nostra Delegazione sono a completa disposizione sia per accogliervi al vostro arrivo nell’area ricezione e sia per darvi tutte le informazioni necessarie ed utili per una visita in completa sicurezza.