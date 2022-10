I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia proseguono l’intensificazione delle

attività volte alla prevenzione e al contrasto dei traffici illeciti, con particolare riguardo ai Comuni della

Provincia caratterizzati da maggiore affluenza turistica.

Le attività eseguite si collocano nell’ambito della missione istituzionale di contrasto all’abusivismo commerciale,

al lavoro nero e alla commercializzazione di prodotti recanti marchi contraffatti, allo svolgimento di attività in

evasione delle imposte e alle truffe a danno dei cittadini.

Nello specifico, a partire dal mese di agosto, i Reparti territoriali della Guardia di Finanza hanno eseguito oltre

550 controlli nell’ambito della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici (scontrini e ricevute

fiscali), dei quali circa 230 con esito irregolare e numerosi interventi a contrasto dell’abusivismo e dell’impiego

di lavoratori “in nero”.

È stato inoltre accertato dalla Compagnia di Sanremo che un’associazione sportiva dilettantistica, parallelamente

al perseguimento delle proprie finalità mutualistiche, svolgeva una vera e propria attività commerciale abusiva di

ristorazione con l’impiego di 8 lavoratori “in nero”, uno dei quali appartenente ad un nucleo familiare

beneficiario della misura di sostegno del Reddito di Cittadinanza.

Nel settore del contrasto all’impiego di lavoratori “in nero” sono stati eseguiti ulteriori controlli su tutto il

territorio provinciale, nel cui ambito sono stati scoperti altri 9 lavoratori “in nero” di cui 5 operanti nel settore

della ristorazione, uno dei quali privo del permesso di soggiorno, 2 nel settore del commercio al dettaglio, uno

nell’edilizia e uno impiegato in uno stabilimento balneare.



Infine, sul versante del contrasto alla contraffazione, le Fiamme Gialle hanno condotto diversi mirati interventi in

Camporosso, Cervo, Diano Marina, Imperia, Ospedaletti, Sanremo e Ventimiglia, che hanno permesso di

individuare e sottoporre a sequestro circa 1.500 capi di abbigliamento e accessori, abilmente contraffatti, recanti

marchi di note griffe nazionali ed internazionali (Hermes, Fendi, Dolce & Gabbana, Chanel, Louis Vuitton,

Moncler, Blauer, Praga, K-Way, Burberry, Gucci, Dior e Versace), che immessi sul mercato avrebbero

consentito illeciti guadagni per circa 75.000 Euro.

Gli interventi sono stati eseguiti nei mercati settimanali, nei luoghi maggiormente frequentati da residenti e

turisti o nelle loro immediate vicinanze.

All’esito delle attività eseguite sono stati segnalati alla locale Procura della Repubblica 19 responsabili.

L’azione posta in essere dalle Fiamme Gialle proseguirà, a testimonianza del costante presidio economicofinanziario svolto dal Comando Provinciale di Imperia nel contrasto ad ogni forma di illegalità economica, a

tutela degli operatori economici rispettosi delle regole e della sicurezza dei consumatori.