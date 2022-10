La morte di Franco Stradella, amico da quando abbiamo iniziato l’impegno politico, mi riempie di tristezza. Viene meno una persona con cui ho collaborato per tanti anni e condiviso un percorso politico, dapprima nella D.C. con Renzo Patria e poi in Forza Italia dove Lui ha rappresentato come deputato la nostra terra in Parlamento.

Ricordo anche la sua Presidenza della Camera di Commercio e del Collegio Costruttori Edili ove si è impegnato per promuovere con diverse iniziative lo sviluppo delle imprese alessandrine, senza dimenticare il suo impegno nel mondo sportivo.

Persona affabile, corretta e disponibile al dialogo, attento ai problemi, tra i quali ricordo quelli legati al post alluvione.

In politica e nel partito lascia molti amici non solo per la comune militanza ma per il suo modo che aveva di rapportarsi con le persone. E ciò anche se le questioni di salute, negli ultimi tempi, rendevano difficili i contatti diretti.

Alla moglie Luciana ed ai figli vada la nostra umana e cristiana partecipazione per la scomparsa di un amico, di un imprenditore, di un amministratore e di un parlamentare stimato ovunque abbia operato.

Ugo Cavallera – Coordinatore provinciale Forza Italia Alessandria