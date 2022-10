Prosegue il cammino turistico di Tortona verso il ruolo e il rango che le compete nel panorama turistico italiano. Nella giornata di oggi, Lunedì 24 ottobre il Past-Presidente Internazionale del Lions, il giapponese Jitsuhiro Yamada, è stato in visita in città e dopo aver degustato le nostre specialità in un noto ristornate del centro cittadino, forse il migliore della zona, si è recato sul Parco del Castello dove insieme al Sindaco di Tortona Federico Chiodi, ha inaugurato una Targa (con testo anche in Braille) dedicata ad Helen Keller, nata nel 1880, scrittrice, attivista ed insegnante statunitense, sordo-cieca dall’età di soli 19 mesi.

La manifestazione è stata organizzata dai Lions Clubs Tortona Duomo, Tortona Castello, Tortona Host, Valli Curone e Grue e Genova Water for Life, insieme al Centro Italiano Femminile.

Helen fu un’infaticabile sostenitrice a tutela ed in aiuto di tutte le persone disabili. Nel 1925 partecipò alla Convention del Lions Clubs International e lanciò la sfida ai Lions del mondo per diventare “Cavalieri dei Non-Vedenti nella Crociata Contro le Tenebre”.

I Lions raccolsero la sfida e da un secolo, con il loro motto “We Serve”, tra le proprie attività di servizio umanitario attuano programmi e progetti per la vista mirati all’aiuto di ipo- e non-vedenti ed alla lotta contro le cecità prevenibili.

La presenza di una personalità così importante come Jitsuhiro Yamada dà lustro a Tortona, ma non è stato l’unico turista che nella giornata di Oggi ha visitato la città perché verso le 17 un gruppo di 4 turisti britannici (due donne e due uoimini9 si sono fermati a degustare alcune specialità in un noto locale in piazza Duomo e devono aver molto apprezzato la città visto il tono gioioso e festoso.

Quando episodi come quest’ultimo diventeranno di routine, allora Tortona avrà raggiunto il suo scopo di diventare meta turistica. Il percorso non è certo breve ma con la coesione di tutti e gli strumenti adatti si può raggiungere visto che le basi (luoghi, storia, prodotti manifestazioni e personaggi storici) ci sono già da tempo.