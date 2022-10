Nuova iniziativa della Civica Accademia Musicale “Lorenzo Perosi” di Tortona che dopo l’apertura dei corsi (con posti tuttora disponibili) come ormai tradizione, anche quest’anno la organizza gli “aperitivi in musica” presso la sede in via Pietro Pernigotti 12., nel cuore del Centro storico di Tortona, nella sala concerti all’interno dell’Accademia stessa.

Primo appuntamento il 13 novembre con “Note d’autunno” con il soprano Virginia Bonelli e Omar Al Deek al pianoforte; 4 dicembre “Tra musica e parole” canta Tania Furia, al pianoforte Gian Maria Franzin; 11 dicembre “Recital pianistico a quattro mani” con al pianoforte Eun Mi Park e Umberto Ruboni; 15 gennaio 2023 “Organ trio” con alla chitarra Alberto Graziani, all’organo “Hammond” Alessandro Abbattiello, alla batteria Chicco Accorsero; 19 febbraio “Giovani promesse” con al sax e pianoforte Francesca Vitale e Simone Cogliandro, alla tromba Micol Albergo; 26 marzo “Romantico ma non troppo” con la soprano Emanuela Scirea, al pianoforte Fabio Volpi e Luca Naclerio; 24 aprile “Peregrinazioni pianistiche a quattro mani” con al pianoforte Wendi Ademi e Enrico Cominassi. Tutti gli appuntamenti inizieranno alle 17.45, gradita la prenotazione al numero 349-3818019.

Sono sempre aperte anche le iscrizioni ai corsi di musica classica e moderna, oltre alla propedeutica musicale per i bambini anche in età pre-scolare, organizzati dalla Civica Accademia; la segreteria presso la sede di via Pernigotti è aperta dal martedì al venerdì dalle ore 17 alle 19, mentre il lunedì presso la sede della “Nota Blu” in via Cereti 1, sempre dalle 17 alle 19. Da quest’anno è inoltre possibile detrarre le spese sostenute per le lezioni dalla dichiarazione dei redditi, per info e iscrizioni tel. 349-3818019.