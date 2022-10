Ghiotta opportunità, giovedì 27 ottobre, per tutti gli appassionati di ciclismo. Alle ore 21.00, presso il Centro di Cultura del Comune di Valenza, il giornalista de La Stampa Franco Bocca, che da oltre mezzo secolo frequenta assiduamente il mondo del pedale, presenterà il suo ultimo libro: La terra dei Campionissimi (Hever Edizioni, 256 pagine).

Nella prima parte del volume, come del resto si evince dal titolo, l’autore ha tratteggiato le figure di Costante Girardengo e di Fausto Coppi, i due soli corridori, in tutta la storia del ciclismo, che grazie alle loro imprese hanno meritato la definizione di “Campionissimo”.

Tuttavia, poiché su questi due grandi campioni esiste già una vasta e fiorente bibliografia, Bocca non ha indugiato troppo sulle loro straordinarie imprese, ma ha scelto di dare spazio anche ai numerosi altri corridori di primo piano espressi dal territorio alessandrino negli anni d’oro del pedale. Tra gli altri, Giovanni Cuniolo, Antonio Negrini, Luigi Giacobbe, Giovanni Meazzo, Sandrino Carrea, Giorgio Zancanaro e il valenzano Alberto Vescovo. Senza dimenticare i numerosi dirigenti alessandrini di grande profilo né i tanti ex-ragazzi che sono giunti “fino a un passo dal sogno”, i quali, pur senza riuscire ad emergere ad alto livello, hanno dedicato alla bicicletta, con impegno e con passione, la loro giovinezza. Tra essi, anche alcuni originari di Valenza e dintorni, come Letterio Lo Galbo, Gianni Pederzolli, Chiara Simeon e due famiglie legate a doppio filo al mondo del ciclismo: Tiziano, Matteo e Marco Depetris e Danilo, Francesco e Michela Massocchi.

L’ultimo capitolo è dedicato alle 16 tappe del Giro d’Italia che, nella storia più che centenaria della corsa rosa, si sono concluse in provincia di Alessandria.

In definitiva, si tratta di un evento al quale gli appassionati di ciclismo non possono mancare!

“L’incontro con il giornalista Franco Bocca è un appuntamento di grande interesse per tutti gli appassionati di ciclismo e di sport in generale. Sarà l’occasione anche per conoscere storie di impegno e di passione sportiva meno note e celebrate rispetto a quelle dei due Campionissimi con uno sguardo anche alla realtà ciclistica valenzana” così commentano il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore ai Beni Culturali Alessia Zaio. L’incontro si svolgerà presso la sala conferenze del Centro Comunale di Cultura