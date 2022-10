Il Perosi Festival ha fatto il bis. Anche ieri sera, infatti, in Cattedrale a Tortona è stato un “tutto esaurito” per il concerto del Coro della Diocesi di Roma diretto da Mons. Marco Frisina.

Erano più di 500 gli spettatori giunti a Tortona da ogni parte d’Italia per ascoltare per circa due ore i 38 coristi diretti dal più grande compositore di musica sacra dal Concilio Vaticano II.

“Tortona – ha detto don Paolo Padrini, direttore artistico del Perosi Festival – si conferma anche questa volta la capitale italiana della musica sacra. Il proporre formazioni di eccellenza a livello internazionale, infatti contribuisce a fare in modo che il Perosi Festival continui ad essere uno degli appuntamenti principali per gli appassionati di musica sacra in Italia. Desidero ringraziare anche questa volta tutti coloro che promuovono questo evento, le nostre fondazioni e il nostro Protocollo d’Intesa perché si sta distinguendo per la qualità del livello della produzione culturale”.

“Possiamo dire – ha commentato il Vescovo di Tortona, Mons. Guido Marini, al termine del concerto – che questo concerto molto bello è stato non solo un’occasione artistica molto elevata ma, soprattutto, una grande occasione di elevazione spirituale. Ci ha aiutato a entrare a contatto con la vita del Signore attraverso la musica e il canto. Se è vero che la musica ci aiuta a toccare il cielo, questa sera aver toccato il cielo è significato rendere più bella la terra della nostra vita”.

È stato un concerto in cui il coro ha ricordato sia don Lorenzo Perosi (di cui sono stati eseguiti l’Ave Maria, l’O Salutaris Hostia e il Tantum ergo) che San Giovanni Paolo II, il pontefice che ha contribuito a rendere famoso il Coro della Diocesi di Roma.

Fondato nel 1984, infatti, il Coro della Diocesi di Roma ha animato le più importanti liturgie pontificie degli ultimi 38 anni. Ha partecipato, infatti, alle solenni liturgie del Grande Giubileo 2000, l’inizio del Ministero di Vescovo di Roma di Papa Benedetto XVI nel 2005 e di Papa Francesco nel 2013, alle celebrazioni in occasione della Beatificazione di Giovanni Paolo II e delle Canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Oltre ad eventi a carattere liturgico e religioso, è importante ricordare la presenza del Coro a molti eventi culturali, come le presentazioni dei film RAI “Progetto Bibbia”, l’animazione de “La Bibbia giorno e notte – la più lunga diretta della storia televisiva” e la partecipazione al 56° Festival di Spoleto.

Non sono mancati i grandi classici di Mons. Frisina tra cui, degni di nota, lo Jubilate Deo, Aprite le porte a Cristo (inno a San Giovanni Paolo II, di cui si celebrava la festa proprio lo stesso giorno, per il quale il Coro è stato a servizio per celebrazioni, eventi ecclesiali per tutto il pontificato) e il Magnificat.

“È stata una serata di preghiera e di musica – ha spiegato Mons. Marco Frisina – perché la musica sacra liturgica è un percorso spirituale che ci indirizza verso Dio, ci eleva e ci unisce. Abbiamo goduto della bellezza che ci porta verso il Signore. Auguro a tutti di trasformare la propria vita in canto”.

Il Perosi Festival 2022 è organizzato dai firmatari del Protocollo d’Intesa “Perosi 60: Tortona Città della Musica”, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, il Rotary di Tortona, il Lions Club, insieme ad altri enti prestigiosi con il patrocinio della Provincia di Alessandria e del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma. Il festival, quest’anno, ha come media partner nazionale Radio Classica, del gruppo Class editori, e Radio Vaticana. Media partner locali sono Il Popolo e RadioPNR.