La Delegazione FAI e il Gruppo FAI Giovani di Tortona propongono un pomeriggio al Castello Sforzini di Castellar Ponzano (Tortona), un antico maniero mai aperto al pubblico e recentemente acquistato da Luca Sforzini.

Il Castello Sforzini, documentato fin dal 1184, è sorto su un sito il cui nucleo originario risale al periodo romano. E’ situato in una posizione strategica lungo la via Postumia a presidio del fiume Scrivia e dell’antica rete idrica costruita, sin dall’epoca romana, per rifornire la città di Tortona.

Ammireremo gli spazi, scopriremo la storia e le prospettive per il futuro.

Due gruppi di Visitatori, il primo alle ore 15,00 e il secondo alle ore 15,45 del giorno 30 ottobre c.a.

I gruppi non saranno superiori alle 30 (trenta) persone per motivi di spazi,

e, quindi, è obbligatorio prenotarsi sul seguente link:

https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/un-pomeriggio-al-castello-sforzini-di-castellar-ponzano-15868

Il luogo di incontro è a Castellar Ponzano, Via dell’Acquedotto Romano 6/a. E’ possibile parcheggiare nei dintorni della Chiesa e poi raggiungere a piedi l’entrata del Castello, dista a poche decine di metri.

Per maggiori informazioni: tortona@delegazionefai.fondoambiente.it oppure tel. +39 335 7808598.