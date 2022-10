Il dramma si è consumato alle 7,30 di questa mattina, mercoledì 26 ottobre, nel centro urbano di Novi Ligure, quando un giovane studente di 15 anni stava recandosi in una scuola cittadina per seguire le le lezioni alla guida del suo motorino.

Il ragazzo, secondo la prima sommaria costruzione, era in sella al mezzo, quando per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. La dinamica non è ancora chiara ed è al vaglio dei Carabinieri di Novi Ligure prontamente intervenuto sul luogo dell’incidente, tuttavia sembra ci sia stato uno scontro con un’auto: il ragazzo è caduto a terra ed è deceduto per le ferite riportate.

I soccorritori del 118 hanno tentato tutto il possibile per cercare di salvarlo ma non c’è stato nulla da fare il suo cuore ha cessato di battere.

Il nome del giovane non è stato ancora divulgato dalle forze dell’ordine ma si tratta di un episodio gravissimo e drammatico su cui ritorneremo senz’altro in caso di aggiornamenti.