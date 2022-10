Un motoraduno di Halloween con finalità benefiche. Domenica 30 Ottobre è in programma l’8° edizione di “Zuccaraduno di Halloween”, organizzata dall’associazione “Due Ruote in Piazzetta” con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Voghera – Assessorato Sport e Tempo Libero, a favore dell’associazione “Terre di Mezzo” di Don Pietro Sacchi. Il ricavato verrà devoluto alle famiglie indigenti del comune di Voghera in memoria di Massimiliano Michelon “Miki”.

Tra le ore 09:00 e le 11.00 si terranno il ritrovo e le donazioni presso il Castello Visconteo di Voghera. In seguito, sono in programma la premiazione per i migliori travestimenti di Halloween e la “Benedizione del motociclista” di Don Pietro Sacchi. Alle ore 11:10 il motoraduno parte con l’attraversamento del centro storico di Voghera, arrivo al Museo Storico Giuseppe Beccari e visita guidata. A conclusione della visita, si terranno l’aperitivo nella sala principale del museo, e per gli amanti della buona tavola, il pranzo presso Agriturismo Cascina Battignana a San Sebastiano Curone (AL).

“Lo “Zuccaraduno” si inserisce all’interno delle tante iniziative previste nel weekend di Halloween – sottolinea l’Assessore allo Sport e Tempo Libero Simona Virgilio -. Oltre al lato sportivo e ludico, persiste anche un importante scopo benefico, che rende l’iniziativa maggiormente significativa e suggestiva. Voglio ringraziare l’associazione “Due Ruote in Piazzetta” per la sinergia mostrata e per gli eventi proposti, che risultano sempre di spessore”.

“L’associazione “Due Ruote in Piazzetta” si è posta, in questi anni, diversi obiettivi – sottolinea il vice presidente Valter Franzosi -. Il nostro impegno è volto a promuovere lo sviluppo e la conoscenza del territorio e a fornire un importante contributo in termini di solidarietà. Saranno presenti le autorità e una delegazione della Croce Rossa, oltre ai clown di corsia di Voghera, i quali daranno anche un supporto a tutti coloro che vogliono mascherarsi, il tutto in clima Halloween”.