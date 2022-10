I ragazzi delle nostre bande musicali giovanili provinciali stanno per fare tante nuove conoscenze. Infatti ANBIMA Alessandria-Asti e ANBIMA Verbano-Cusio-Ossola hanno organizzato un interscambio bandistico che vede protagoniste le due formazioni giovanili provinciali.

La compagine provinciale di ANBIMA Alessandria-Asti, diretta dai Maestri Giuliano Lasagna e Giulio Tortello, è nata nel 2021 come forte stimolo per la ripartenza dei corsi musicali delle bande associate, duramente provate dall’emergenza sanitaria. Dopo il debutto l’11 settembre dello scorso anno a Cassine (AL), quest’anno la formazione ha riscosso un grande successo al concerto dello scorso 23 luglio a Bergamasco (AL). Quella di ANBIMA Verbano-Cusio-Ossola, diretta dal Maestro Massimiliano Pidò, concluderà con questo concerto l’anno musicale, che ha visto la partecipazione della banda giovanile al IV Concorso interbandistico del Premiato Corpo Musicale di Bannio a maggio 2022.

L’idea alla base di questo interscambio culturale è quella di ospitare la formazione bandistica giovanile dell’altra provincia e ricambiare portando i ragazzi in trasferta in quel territorio, con l’obiettivo di far conoscere i ragazzi tra di loro e far sì che apprendano tanti nuovi insegnamenti, in un’ottica non di competizione ma di scambio interculturale e arricchimento reciproco.

Si parte con l’appuntamento nelle province di Alessandria e Asti in programma domenica 9 ottobre a Novi Ligure. I ragazzi astigiani e alessandrini accoglieranno la mattina i loro colleghi in arrivo dalla provincia del VCO e li porteranno a visitare il prestigioso Teatro Romualdo Marenco, poi faranno pranzo tutti insieme in un’importante occasione di socializzazione. Nel pomeriggio si esibiranno insieme in concerto alle ore 16 presso il Teatro Giacometti (l’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Novi Ligure).

Domenica 16 ottobre tocca alla banda giovanile provinciale del VCO ospitare i loro amici dalle province di Alessandria e Asti. Dopo averli accolti, i ragazzi verranno accompagnati per le vie del bellissimo borgo di Domodossola per poi pranzare tutti insieme. Il concerto si terrà al teatro della Cappuccina di Domodossola alle ore 15 e sarà dedicato alla memoria dell’ex Presidente Provinciale Cav. Mario Vercelli.

L’augurio di entrambi i Consigli provinciali è che questa inedita collaborazione possa far vivere a ciascun giovane musicista un’esperienza nuova e indimenticabile da cui trarre preziosi insegnamenti. L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito.