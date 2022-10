Nella giornata odierna, in prosecuzione di altre iniziative già avviate nei giorni scorsi a seguito

delle decisioni intraprese in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica, sono

continuati i servizi ad alto impatto che Carabinieri e Polizia hanno pianificato per garantire la

sicurezza del piccolo comune intemelio. Oggi, infatti, personale della Compagnia Carabinieri e del

Commissariato di Polizia di Ventimiglia, coadiuvati da personale del 2° Battaglione “Liguria” e

con unità del Nucleo Cinofili di Villanova d’Albenga hanno eseguito una vasta operazione tesa al

rintraccio di cittadini irregolari che quotidianamente sostano nel centro di Ventimiglia in attesa di

poter passare il confine di stato e che, notoriamente, alimentano il degrado urbano più volte

segnalato nel piccolo comune rivierasco.

Il servizio odierno, al pari di quelli già realizzati nei mesi scorsi e che saranno svolti nelle prossime

settimane, mira a garantire la fruibilità di spazi ed aree pubbliche che, l’abituale frequentazione di

stranieri irregolari, rende ormai difficilmente godibili anche a causa di frequenti episodi di

inciviltà.

Oggetto di particolare attenzione sono state l’area antistante la Stazione ferroviaria, le aree verdi

ed i parchi cittadini, tra cui i giardini “Tommaso Reggio” di Via Vittorio Veneto, centralissima

area verde destinata a famiglie e bambini talvolta “sottratta” alla cittadinanza per la costante

presenza di irregolari, senza trascurare le altre zone maggiormente frequentate dai residenti.

All’attività, svolta come già detto da Carabinieri del Comando Provinciale e da Agenti della

Questura di Imperia, hanno anche concorso dieci unità del 2° Battaglione Carabinieri “Liguria” in

assetto da ordine pubblico e un’unità cinofila antidroga con il cane “Dimo”.

Il servizio ha consentito il rintraccio di oltre quaranta cittadini stranieri provenienti da Paesi non

appartenenti all’Unione Europea, accompagnati in caserma per i successivi accertamenti, e per

otto di essi sono state avviate, da parte del Commissariato di P. S., le pratiche di espulsione dal

territorio nazionale.

La presente nota è redatta per la cittadinanza, al fine di informare i residenti circa l’azione svolta

dall’Arma dei Carabinier e dalle Forze di Polizia in generale, tesa al contrasto al fenomeno dei

reati predatori, che generano allarme sociale in un territorio attualmente particolarmente sensibile

sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.