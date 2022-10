Un salvataggio quasi classificato come “intervento di routine” per i Vigili del Fuoco di Tortona, ma estremamente importante per la mamma che ha visto il figlio di due anni rimasto intrappolato dentro l’abitacolo dell’auto e ha tirato un grande sospiro di sollievo quando i pompieri sono giunti tempestivamente in suo soccorso forzando la portiera della macchina e consegnando il bimbo sano e salvo tra le braccia della sua mamma.

E’ accaduto ieri pomeriggio a Castelnuovo Scrivia quando in una strada del paese una mamma ha lasciato inavvertitamente le chiavi sull’auto e questa poi, dopo pochi minuti, si è richiusa automaticamente. Peccato che a bordo della vettura si trovasse il figlio di due anni, seduto sull’apposito sedile.

La donna si è subito resa conto di quanto accaduto e ha cercato inutilmente di aprire le portiere ma è stato tutto inutile: la chiusura elettronica della “Micra” era già scattata automaticamente lasciando la mamma fuori e il bimbo all’interno.

Rompere il vetro di un finestrino avrebbe chiaramente messo in pericolo il bimbo che poteva essere investito dai vetri e così alla donna non è rimasto altro che chiedere aiuto e chiamare il 112.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che grazie alla loro professionalità ed esperienza, con un fil di ferro sono riusciti ad aprire la portiera senza provocare alcun danno alla vettura e consegnare il bimbo sano e salvo tra le braccia della sua mamma.

