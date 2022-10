Escrementi e rifiuti davanti all’ingresso

L’episodio che non può e non deve essere trascurato né sottovalutato perché altrimenti potrebbe ripetersi, secondo alcuni testimoni e confermato dalla preside della vicina scuola, è avvenuto ieri pomeriggio, mercoledì 12 ottobre, quando una banda di ragazzi, secondo le testimonianze quasi tutti italiani, ha preso di mira il teatro Dellepiane in via Bonavoglia.

Secondo le segnalazioni giunte al giornale, confermate poi di persona da un nostro collaboratore, da parte del personale presente nella vicina scuola CPIA (Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti) ospitata nei locali dell’ex università infermieristica e dalla stessa preside delle scuola, un gruppo di ragazzi, armati di sassi ed altri oggetti avrebbe cercato di entrare all’interno del teatro Dellepiane.

I giovani – secondo le testimonianze – hanno lasciato sassi contro l’immobile del teatro, suscitando anche un certo spavento ed apprensione nei confronti della vicina scuola che però non è stata interessata né dal lancio di sassi né dalle attenzioni dei giovani rivolte quasi esclusivamente contro il teatroe poi avrebbe cercato di penetrare all’interno dell’immobile.

Dal sopraluogo che abbiamo effettuato, come si può notare anche dalle immagini che seguono, abbiamo notato rifiuti, bottiglie vuote ed escrementi lasciati davanti all’ingresso.

I giovani teppisti che – visto l’orario – forse erano appena usciti da scuola – hanno effettuato un raid violento di alcuni minuti e poi si sono allontanati.

Dell’episodio è stato informato il Sindaco di Tortona che ha disposto un sopralluogo per verificare eventuali danni e anche i Carabinieri.