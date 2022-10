Un’esposizione di spessore allieterà il weekend a Voghera. “Farfalle. Sentinelle di un paesaggio che cambia” è il titolo della mostra in programma Sabato 15 Ottobre all’ingresso di Palazzo “C. Gallini” di via Emilia, 7. L’evento, curato dal dottor Francesco Tomasinelli, naturalista e divulgatore scientifico, è stato organizzato dal Museo di Scienze Naturali “Giuseppe Orlandi”.

Le protagoniste della mostra sono dunque le farfalle, che in primavera e in estate frequentano anche i più piccoli spazi verdi nel cuore delle città. L’esposizione sarà visitabile dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’indirizzo e-mail museoscienze@comune.voghera.pv.it

“La mostra di Sabato 15 arricchisce il palinsesto degli eventi e manifestazioni in programma nel prossimo weekend a Voghera – spiega l’Assessore alle attività museali Simona Virgilio -. Si tratta di un’esposizione curata nei minimi dettagli, che sarà possibile visitare nella giornata di Sabato in una cornice affascinante, ovvero il Palazzo Gallini. Come Amministrazione Comunale, vogliamo mettere in risalto le attività del nostro Museo di Scienze Naturali “G.Orlandi”, che rappresenta un patrimonio e ricchezza per la Città e per il territorio”.