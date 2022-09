In vista dell’imminente inizio dell’anno scolastico, sono stati finalizzati gli interventi di riqualificazione e sistemazione della segnaletica orizzontale in prossimità degli Istituti scolastici della città, ai quali è stata data priorità nell’ambito del cronoprogramma dei lavori che hanno preso il via nel mese di maggio.

Sono stati quindi portati a termine gli interventi nelle aree adiacenti le Scuole di San Vittore, l’iIstituto Maserati, le Scuole Provenzal, l’Asilo di Pombio (tutta via Furini – via Don Milani), la Scuola Pascoli, la Scuola Dante-Plana – ex Maragliano, la Scuola Leonardo Da Vinci, l’Asilo Palli e la Scuola Vanoni (via Aldo Moro).

“Volevamo assolutamente arrivare pronti per l’inizio dell’anno scolastico con una segnaletica orizzontale rinnovata nei pressi delle scuole e ci siamo riusciti – commenta l’Assessore alla Polizia Locale William Tura -, dopo aver dato priorità agli uffici in questo senso. I lavori hanno preso il via il 16 maggio e dopo un lavoro di ricognizione con gli uffici, sono stati individuati i criteri per l’esecuzione degli interventi. Abbiamo iniziato con la sistemazione in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, quindi delle intersezioni stradali e in prossimità dei centri nevralgici della città come la stazione ferroviaria e, appunto, le scuole. Si tratta di lavori attesi e nell’agenda della maggioranza da tempo, necessari soprattutto in alcuni punti sensibili. Stiamo operando, ovviamente, in una logica di sinergia con gli uffici degli altri settori, per non andare ad intervenire su vie che saranno oggetto di riasfaltature. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto e per l’ottimo risultato nella finalizzazione degli interventi nei pressi delle scuole. A questo punto, potremo pianificare nei prossimi mesi la prosecuzione e l’esaurimento del cronoprogramma di interventi sulla segnaletica orizzontale in città”.