Cresce il fermento in Tortona per la disputa di Derthona-Casale, come testimoniato il numero crescente di abbonamenti e biglietti acquistati nelle ultime. Le presenze stimate già assicurate hanno superato quota 500, è molto probabile che siano almeno il doppio gli spettatori che assisteranno al sentitissimo match.

Considerato l’afflusso di pubblico, si richiede a tutti di seguire i seguenti consigli:

1) ACQUISTARE IL BIGLIETTO IN PREVENDITA per evitare code in cassa. I ticket sono disponibili:

– online sul circuito Vivaticket al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/derthona-fbc-1908-casale/188690

– per i tifosi del Derthona, presso la Tabaccheria Cartoleria Cuniolo (Via Emilia, 271, Tortona), aperta dal lunedì al sabato h. 7.00-19.30, domenica h. 7,00-12,30;

– per i tifosi del Casale, presso Sassone Viaggi by Stat, (Via Saffi, 1 Casale Monferrato), aperto dal lunedì al venerdì h. 9.00-12.30 / h. 15,00-19,00, sabato h. 9,00-12,00;

– domenica la biglietteria sarà aperta, PER I SOLI TIFOSI DI CASA dalle h.14

2) ARRIVARE ALLO STADIO CON AMPIO ANTICIPO rispetto all’orario di inizio della partita (almeno alle 14.30)

– per evitare di ingolfare la coda agli ingressi delle tribune;

– per partecipare alla presentazione dei giovani leoni del Settore Giovanile Derthona, Under 18 e Juniores Nazionale del Derthona FbC 1908 (h.14,30).

I cancelli saranno aperti dalle h. 14.

3) AGGREGARE I POSTI NELLE AUTO

Come è noto, c’è penuria di parcheggi nei pressi dello stadio F. Coppi. Per evitare di esaurirli in breve tempo, organizziamoci per salire sul Castello con automobili “a pieno carico”, occupando più possibile i posti disponibili nei veicoli.