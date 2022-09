Diverso lavoro per i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che nella notte tra sabato e domenica e nel primo pomeriggio di oggi, domenica 11 settembre, 21esimo anniversario della tragedia delle Torri gemelle che ha cambiato il mondo, sono intervenuti per ben tre volte per tre diversi incidenti stradali, tutti con feriti lievi, per fortuna, ma per la dinamica con la quale si sono verificati avrebbero potuto avere ben più gravi conseguente.

Il primo è avvenuto alle 22 di ieri sera, sabato 10 settembre alla periferia di Tortona, lungo l’Autostrada Torino – Piacenza, quando una Peugeot 207, per cause ancora in corso di accertamento ma forse per un improvviso colpo di sonno del conducente ha sbandato sull’asfalto ed è andata a sbattere contro il guard rail, causando il ferimento di due persone con i pompieri tortonese che hanno collaborato alle operazioni di soccorso e messo in sicurezza il mezzo.

Il secondo incidente all’una di notte, sempre alla periferia di Tortona ma lungo l’A/7 Milano Genova: anche in questo caso forse a causa di un improvviso colpo di sonno un’auto ha sbandato e si è rovesciata sull’asfalto per fortuna con un ferito lieve.

L’Ultimo incidente è avvenuto alle 13 di oggi, domenica 11 settembre, sempre sull’A/7 in direzione Milano ma vicino a Casei Gerola: una famiglia a bordo di un camper stava rientrando dalle vacanze, quando per cause ancora in corso di accertamento e probabilmente a causa dello scoppio di una gomma il camper ha sbandato e si è piegato su un fianco.

>Sul posto benché fuori zona, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona poiché quelli di Voghera erano impegnati in un altro servizio: i pompieri tortonesi hanno messo in sicurezza il mezzo e controllato la bombola gpl che si trovava all’interno.

Nello schianto sono rimaste ferite lievemente alcune persone e l’autostrada è rimasta chiusa per circa un’ora