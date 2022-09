L’apertura di un autosalone può essere un’eccellente iniziativa imprenditoriale, ma non è priva di sfide. Prima di aprire una concessionaria, è importante fare delle ricerche e comprendere i requisiti e i costi di questo tipo di attività, per calcolare fino al minimo dettaglio. Oggi approfondiremo alcune informazioni utili per chi volesse aprire una concessionaria auto, con un riferimento ai requisiti necessari per farlo e ai costi da affrontare.

Come aprire un autosalone in Italia

Uno dei fattori più importanti da considerare quando si apre un autosalone è la posizione. La concessionaria deve essere situata in un’area ad alto traffico con un buon mix di immobili residenziali e commerciali. Il costo degli immobili in questa zona sarà probabilmente più alto, ma ne vale la pena, se si vuole diventare protagonisti occupando una posizione privilegiata. Ovviamente è importante valutare anche la concorrenza in zona, evitando le aree già piene di concessionarie avviate da diversi anni. Per quel che riguarda l’avvio dell’attività, per riuscire a concretizzare il sogno di aprire un autosalone pur non disponendo di sufficiente liquidità, è possibile rivolgersi ad alcuni servizi che consentono di ottenere un prestito personale, così da ricevere il denaro necessario per avviare il proprio business. I costi come detto possono risultare impegnativi, ma ci sono margini di guadagno altrettanto importanti: dunque, facendo le cose nel modo giusto, le possibilità di successo sono numerose.

E i requisiti per aprire un autosalone? Bisogna affrontare le classiche procedure burocratiche, tipiche di qualsiasi attività commerciale di questo tipo. Infine, è bene sottolineare un’altra opzione, utile per smorzare i costi: aprire una concessionaria in franchising.

Quanto guadagna un autosalone in Italia e come portarlo al successo?

Per quanto concerne i guadagni, non è facile fare una stima. In media, un autosalone in Italia genera un fatturato pari a 1.300 euro al mese, se si considerano le attività di piccolo livello o di medio livello. Un grande concessionario ovviamente può realizzare cifre di molto superiori alle precedenti, soprattutto se si specializza in vendita di auto sportive, e se viene frequentato da personaggi di alto spessore (come gli attori e coloro che lavorano in generale nel mondo dello spettacolo o dello sport). Ovviamente il passaparola può fare la differenza, per portare la concessionaria al successo. Altre tecniche per scalare questa attività? Innanzitutto si deve partire da un business plan completo e professionale. In secondo luogo, occorre concentrarsi sulla fornitura di un eccellente servizio clienti.

Inoltre, è importante offrire un’ampia gamma di servizi, tra cui opzioni di finanziamento e assistenza post-vendita. Infine, le campagne pubblicitarie sia online sia offline sono essenziali per far conoscere la propria attività ad un pubblico più ampio e attirare nuovi clienti.