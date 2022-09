La 84 ^ edizione della Fiera di anticaglie “Cantarà e Catanaj”, nata a Tortona più di trent’anni fa, avrà luogo l’ultima domenica di settembre lungo le suggestive strade e piazze del centro storico cittadino e aree limitrofe.

Si tratta di un mercato del piccolo antiquariato, anticaglie, robivecchi, aperto sia a privati sia a commercianti in qualità di espositori.

Tortona è sempre stata il polo attrattore di un ampio territorio fatto di piccoli paesi, grandi cascine, frazioni isolate, delineandosi nel tempo come luogo di commercio, di scambio e di acquisti.

In questa ultima domenica di settembre ospiterà il tradizionale mercatino con i suoi caratteristici banchi che animeranno le vie del centro già dalle prime ore del mattino, creando nel cuore della città un’atmosfera tipica di altri tempi.

La sempre sentita partecipazione di espositori, collezionisti ed esperti del settore, oltre che di turisti e semplici curiosi, completerà il quadro della fiera. Da segnalare, in concomitanza con l’evento, le celebrazioni per la giornata europea del patrimonio che, in particolare nella nostra città, sarà ricordata con visite guidate alla Biblioteca civica. Pertanto, tutti coloro che vorranno trascorrere serenamente alcune ore tra le testimonianze del passato, nonché tra alcune piacevoli proposte di carattere artistico-culturale, (si consiglia ad esempio la visita alla mostra permanente sul Divisionismo in Corso Leoniero dalle ore 15.00 alle ore 19.00 – la visita al Museo Diocesano, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, la visita a Palazzo Guidobono con l’originalissima esposizione di burattini di Peppino Sarina, dalle ore 16.00 alle ore 19.00), commerciale e gastronomico, sono invitati a recarsi in città in questa domenica di inizio autunno, cogliendo l’occasione per curiosare e fare compere. La fiera di anticaglie Cantarà e Catanaj sarà pubblicizzata anche per questa edizione attraverso la realizzazione di manifesti, locandine e cartoline, da tempo anch’essi oggetto di collezionismo, che raffigurano angoli artistici di Tortona e del suo territorio. Per le edizioni 2022 si è scelto di rappresentare uno scorcio della frazione di Torre Garofoli, con la chiesa di Santa Giustina sullo sfondo.

L’APPUNTAMENTO PER TUTTI E’, QUINDI, FISSATO PER DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022, A PARTIRE DALLE ORE 8.30 DEL MATTINO, LUNGO VIA EMILIA A TORTONA (AL).