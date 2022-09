A Tortona, in tre distinti luoghi, nell’area afferente la stazione ferroviaria, grazie agli agenti della Polizia veniva ritrovato un involucro che, per le fattezze e l’occultamento, era chiaramente riconducibile ad un contenitore utilizzato per nascondere lo stupefacente; venivano altresì recuperati 8,68 grammi di Hashish e una piccola confezione contenente Marjuana.

Sempre a Tortona, in una seconda attività svolta dalla polizia per conto della Questura di Alessandria, nelle pertinenze della Stazione Ferroviaria, venivano rinvenuti 10 grammi circa di sostanza stupefacente, tipo Hashish, durante un controllo ad un uomo, il quale, non essendo residente in quel Comune, veniva dapprima sanzionato amministrativamente per il possesso della sostanza e successivamente allontanato in ordine all’art. 9 commi 1 e 2 del D.L. 14 del 2017 convertito in Legge n. 48/2017 (Sicurezza Urbana).

FOTO DI REPERTORIO