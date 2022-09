“Direttore le chiedo gentilmente di fare un articolo .. come sa fare lei.. sulla situazione dell’alveo della Scrivia e dell’Ossona. Infestati da enormi alberi ed arbusti…. nessuno si interessa ma 45 anni fa c’è stato un alluvione con morti e molti danni…non vorrei che succedesse come in centro Italia…”

“L’alluvione delle Marche dovrebbe farci riflettere alberi accatastati nell’alveo dei fiumi hanno fatto tappo contro i ponti facendo esondare l’acqua.. A Tortona la legna accatastata nell’alveo dello Scrivia è un grave pericolo mi chiedo cosa aspettano a rimuoverla!”

Queste che avete letto sono soltanto due dei numerosi messaggi giunti in redazione tramite email o whatsapp dopo la tragedia nelle Marche da parte di diversi Tortonesi che sono preoccupati per quello che potrebbe succedere nel Tortonese il prossimo autunno con l’arrivo del maltempo.

La preoccupazione è legittima ma per chi non lo sapesse la maggior parte dei Torrenti nel Tortonese, fra cui lo Scrivia, ricade sotto la Giurisdizione del Magistrato del Po, così come i lavori di pulizia.

Oggi Cronaca domani compie 12 anni di vita e se la memoria non ci inganna, non ricordiamo di aver mai ricevuto, un comunicato o notizie dal Magispo di Alessandria. Ci piacerebbe veramente sapere se e quali interventi di pulizia siano stati eventualmente programmati.

FOTO DI REPERTORIO