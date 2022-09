Il 4 e il 5 novembre 2022 Tortona, città natale di Don Lorenzo Perosi, onorerà la figura del poliedrico Maestro con una Giornata di studio – Concerto – Convegno Scholæ Cantorum.

Don Lorenzo Perosi, presidente onorario dell’Associazione Italiana Santa Cecilia, figura emblematica nella riforma della musica sacra voluta da Papa San Pio X è il protagonista di un convegno, che si svolgerà a Tortona dal 4 al 5 novembre 2022, in occasione del 150º anniversario della sua nascita.

Sacerdote, compositore e direttore, Perosi sfugge ad ogni classificazione e tentativo di inserire la sua produzione musicale in qualcuna delle espressioni che si sono sviluppate lungo il corso della prima metà del ’900. Cosa conosciamo oggi di lui? Molti sono i testi editi, ma tanti di essi gravitano prevalentemente attorno agli aneddoti e alle vicende sensazionali e drammatiche della sua esistenza, dando vita a pubblicazioni animate da un comprensibile sentimento di affetto che pone però un velo su tanti aspetti di natura musicale, impedendo di osservare e comprendere con maggior chiarezza tante questioni importanti.

A 150 anni dalla sua nascita, questi due giorni dedicati a Don Lorenzo Perosi, vogliono essere l’inizio di un percorso di approfondimento attraverso l’analisi scientifica del musicista, delle sue opere e della sua poetica. Un processo necessario, segno di gratitudine per ciò che Perosi è stato, sia per l’Associazione Italiana Santa Cecilia che per la musica sacra tutta.

L’Archivio Don Orione partecipa all’evento con una mostra fotografica ricca di materiale anche inedito di notevole interesse. Come è noto una profonda amicizia legava Perosi a Don Luigi Orione. “Perché la nostra Congregazione, nata per la fattiva simpatia della Famiglia Perosi, onori sempre l’inarrivabile genio di don Lorenzo. Tutti i dischi e le musiche di Perosi abbiano una degna sistemazione in una casa dove si formano i giovani alla vita religiosa. Don Sparpaglione li ha raccolti principalmente a questo scopo”. «Questa dedica di Don Orione apposta nell’incipit di un volume di musiche custodito nel nostro Archivio storico – afferma Don Alberto Bindi, responsabile dell’Archivio Don Orione – può essere uno sprone per noi orionini a ricordare quest’anno, assieme al nostro Fondatore, il 150° anniversario di un altro grande tortonese, Don Lorenzo Perosi».

Per maggiori informazioni: https://www.aiscroma.it/eventi/lorenzo-perosi-giornata-di-studio/.

Il presente articolo è stato pubblicato grazie alla gentile autorizzazione concessa dal sitohttp://www.donorione.org/