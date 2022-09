SABATO 24 SETTEMBRE

Tortona: fino al 30 ottobre a palazzo Guidobono, in piazza Arzano, mostra “San Marziano Patrono di Tortona 122-2022” Orario: il giovedì e il venerdì dalle ore 16 alle 19; il sabato e la domenica dalle 16 alle 19 da maggio a settembre, e dalle 15,30 alle 17,30 nel mese di ottobre; agosto chiuso. Per informazioni museocivico@comune.tortona.al.it oppure contattare L’Ufficio Musei e Mostre telefonando al numero 0131-864457 (dal lunedì al venerdì, ore 9-17) o lo I.A.T.- Informazione Accoglienza Turistica 0131-864441 (dal martedì al venerdì, ore 15,30-19; sabato e domenica dalle 10,30 alle 12,30 e 15,30-19).

Tortona: Fino al 18 dicembre in via Seminario 7 il Museo Diocesano di Tortona organizza una mostra su San Marziano Patrono di Tortona. orario apertura ♦ giovedì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30 (su prenotazione) ♦ sabato e domenica dalle 16:00 alle 19:00 da maggio a settembre, dalle 15:30 alle 18:30 da ottobre ad aprile. Info ► www.muditortona.net ► Ufficio Beni Culturali tel. 0131.816609 (dal lunedì al venerdì mattina) e-mail beniculturali@diocesitortona.it

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

DOMENICA 18 SETTEMBRE

Tortona: dalle 8,30 in via Emilia Fiera delle anticaglie “Cantarà e Catanaj”.

Tortona: Giornate europee del Patrimonio. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo in collaborazione con il Comune di Tortona e l’Università del Piemonte Orientale, organizza a Tortona l’evento “Archeologia a Dertona. Nuove ricerche e itinerari di visita nel centro urbano.” PROGRAMMA ►ore 10 Sala Giovani del Teatro Civico di Tortona seminario di presentazione dei primi esiti delle ricerche archeologiche dell’Università del Piemonte Orientale presso l’antico monastero di Sant’Eufemia, i cui resti sono conservati all’interno del giardino del convento dei PP. Cappuccini di Tortona. ►ore 11 breve visita del cantiere del Museo Archeologico e dell’esposizione temporanea San Marziano patrono di Tortona (122-2022). Tracce di cristianità a Dertona, presso Palazzo Guidobono

►dalle ore 11.30 visita del cosiddetto “mausoleo di Maiorano”, ubicato all’interno della canonica della chiesa parrocchiale di San Matteo. INGRESSO libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili

Tortona: cultura a porte aperte: Apertura straordinaria dei luoghi sacri in Piemonte e Valle d’Aosta in libertà e sicurezza in occasione delle Giornate europee del patrimonio culturale. Nella Diocesi di Tortona saranno 18 gli edifici ecclesiastici presidiati e aperti con visite guidate gratuite grazie ai volontari. Ogni visitatore potrà scegliere il luogo da visitare, creandosi il suo personale itinerario. Ad accogliere le persone ci saranno i volontari delle diverse associazioni che, coordinati dall’l’Ufficio Beni Culturali diocesano, garantiranno accoglienza e visite guidate gratuite. Il programma completo è disponibile su www.cittaecattedrali.it.

Garbagna: fino al 18 settembre mostra su Piero Leddi presso la Sala Polifunzionale di piazza Rovelli, sarà visitabile sabato e domenica 16.00 – 19.00; per visite in altri orari o informazioni tel. 3357615310.