È stata firmata ieri, venerdì 2 settembre, la convenzione fra il Comune di Tortona e il Corpo Ambientale Nazionale, ente di Protezione Civile, che avrà il compito di affiancare la Polizia Locale nel controllo del territorio per la prevenzione e la repressione dei reati di natura ambientale.

In particolare svolgerà attività di monitoraggio e controllo capillare in tema di abbandono dei rifiuti, individuazione di eventuali depositi o discariche abusive anche con utilizzo di “fototrappole” e la possibilità di elevare direttamente le sanzioni; inoltre effettuerà servizi di vigilanza zoofila verificando il rispetto delle normative nelle aree verdi urbane, compresa la corretta conduzione dei cani in area pubblica.

La convenzione fra Comune e Corpo Ambientale Nazionale prevede la possibilità di fornire ausilio della Polizia Locale durante feste, manifestazioni o eventi sportivi, costituendo un eventuale supporto nella promozione di progetti e programmi sulla tutela ambientale.

Il Corpo Ambientale fornirà dieci servizi mensili di quattro ore ciascuno con almeno due operatori.