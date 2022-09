All’Accademia MusicArte tutto è pronto per l’inizio di un nuovo anno di corsi con tante novità. “MusicArte”, fondata e diretta da Raffaella Tassistro, apprezzata musicista ormai nota nel panorama locale e nazionale, ha sede presso i locali della Parrocchia di Sant’Andrea a Novi Ligure, in piazza di Sant’Andrea n. 2.

“Educare con la Musica” è la parola d’ordine di questa realtà musicale che si prefigge di stimolare, promuovere, coltivare e diffondere la cultura musicale a tutti i livelli e per apprendisti di qualsiasi età, piccoli e grandi, per chiunque, cioè, senta il desiderio di abbandonarsi alla bellezza di un percorso che tocca le corde più profonde dei cuori.

MusicArte intende contribuire a diffondere un nuovo approccio relazionale tra le persone, basato sulla musica intesa come linguaggio universale, capace di creare relazioni a partire dalla condivisione che scaturisce dal “fare” musica insieme. I mezzi attraverso i quali ci si avvicinerà alla musica saranno inizialmente gli strumenti a percussione e il canto, in modo da favorire un approccio individuale e collettivo, grazie a meccanismi di coordinazione motoria, allo sviluppo della fantasia e del senso critico, nonché attraverso l’inserimento nel gruppo che, per sua natura, in ambito musicale, non suscita competizione, ma confronto e armonia.

Questa è linea pedagogica alla base della didattica dell’Accademia MusicArte; da qui scaturiscono la mission e la vision, che rappresentano ciò che MusicArte è e ciò che vorrebbe arrivare ad essere.

“Nella vita di ogni persona, – ebbe a dire Claudio Abbado – e particolarmente da bambini, è importantissimo imparare ad ascoltare e ad ascoltarsi. Sono attitudini fondamentali nella vita di ognuno. Il fare musica, in particolare il fare musica insieme, è uno strumento profondamente efficace in questo senso, che ai bambini può essere proposto come un vero e proprio gioco (…)”.

Si sceglie lo studio della musica perché migliora l’efficienza della mente e della memoria, sviluppa sotto vari aspetti le intelligenze multiple, ma non solo. La musica è un piacere personale e permette di intessere relazioni profonde e speciali, nuove amicizie e conoscenze. Inoltre si impara ad organizzare il proprio tempo, a lavorare giorno per giorno, provare l’importanza della costanza quotidiana attendendo i risultati con pazienza, a correggere gli errori senza averne paura, ma senza sottovalutarli.

I PERCORSI MUSICALI proposti agli allievi consentono una vasta possibilità di scelta. L’ampia ed elastica organizzazione didattica e un corpo docente professionalmente qualificato offrono inoltre l’accesso a vari indirizzi musicali, calibrati su diversi interessi, obiettivi, attitudini e livelli di preparazione richiesti.

Per investire al meglio il tempo dedicato alla propria formazione musicale, sia che si tratti di bambini o di adulti, è essenziale scegliere una scuola dove i responsabili abbiano una solida preparazione musicale, ma anche pedagogica e didattica, e che essi stessi siano in continua formazione.

I fondatori di MusicArte, i docenti e i coordinatori dei vari corsi, hanno entrambe le competenze, lavorano nel prestare al meglio la propria opera didattica e per potersi regolarmente confrontare su progetti e nuove proposte. Dalla continua ricerca dello staff didattico, nascono i relativi percorsi che prevedono lezioni sia individuali che collettive, nonché corsi complementari che consentono all’allievo di sviluppare e ampliare la preparazione e lo sviluppo musicale.

Raffaella Tassistro, che da oltre vent’anni si occupa di educazione musicale, ha approntato un progetto educativo che ruota intorno alla musica nelle sue mille sfaccettature: un’attività che rende più empatici, dà un senso di benessere, può far sognare, allevia lo stress, affina l’ascolto e può migliorare l’attenzione, la memoria e le abilità logico-matematiche.

“Credo che sia importante avvicinare i bambini fin dai primi anni di vita all’ascolto e alla pratica musicale”, afferma la Responsabile, cantante ed esperta di didattica musicale. “Per questo ho studiato percorsi progressivi adatti a bambini e adulti di tutte le età che, oltre all’educazione tecnica ed espressiva, non perdano di vista l’elemento di socializzazione e di comunicazione della musica: dalla Propedeutica Musicale per i bambini della scuola dell’infanzia, alla Propedeutica Strumentale per i bambini della scuola primaria, dai corsi di Strumento (pianoforte, violino, chitarra, arpa, flauto, chitarra moderna, basso elettrico, batteria) a quelli di Canto Lirico e Moderno, dai corsi di avviamento a quelli di perfezionamento, dalla “Teoria, Ritmica e Percezione Musicale” alle attività corali per tutte le età e alla musica d’insieme”.

Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere alla segreteria dell’Accademia MusicArte aperta il martedì e giovedì con orario 16:30–19:30 e il sabato con orario 10:30-12:30, oppure telefonando al 3389572665, o scrivendo a info@accademiamusicarte.com. Le iscrizioni sono aperte e le lezioni inizieranno sabato 1 ottobre per un anno di musica insieme! E in più… vuoi conoscere i docenti dell’Accademia MusicArte? OPEN DAY sabato 17 settembre con orario 10:30-12:30 e 14:30-17:30 incontro con i docenti, lezioni aperte ed esibizioni musicali.