Nella tarda serata di ieri è stato prontamente individuato ed identificato dai Carabinieri della locale Stazione il responsabile del grave investimento di un anziano intento ad attraversare sulle strisce pedonali occorso intorno alle 20.30 nella frequentatissima piazza Mazzini di Diano Marina.

Il responsabile è stato quindi denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere dei reati di cui agli articoli 590 bis “Lesioni personali stradali gravi o gravissime” e art.593 “Omissione di soccorso” del Codice Penale e rischia una pena di oltre tre anni di reclusione.

Provvidenziale per la pronta reazione dell’Arma dei Carabinieri è stata l’iniziativa di una persona che è riuscita con il suo smartphone a fotografare la targa del veicolo in fuga.

La vittima versa purtroppo ancora in gravi condizioni ed è quindi tuttora ricoverata in prognosi riservata all’Ospedale di Imperia. A lui ed alla sua famiglia vanno i migliori auguri di una pronta guarigione da parte di tutti i militari del Comando Provinciale di Imperia.

Ai sensi delle vigenti norme, ovviamente allo/agli indagati/i è riconosciuta la presunzione d'innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza con una sentenza irrevocabile (Direttiva 2016/343/UE).