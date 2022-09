Gli agenti della Polfer di Ventimiglia hanno arrestato, durante i consueti controlli dello scorso week and nella stazione di confine, un cittadino rumeno di 39 anni in quanto destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Viterbo a seguito di una condanna a nove mesi di reclusione per il reato di furto aggravato.

L’uomo, senza fissa dimora sul territorio nazionale, è stato controllato insieme alla propria compagna prima di salire su un treno diretto in Francia. Dalle verifiche sull’identità personale è emerso il provvedimento di cattura che era stato disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Terminati gli accertamenti, è stato condotto nella Casa Circondariale di Sanremo, dove dovrà scontare la pena.